إبراهيم حسن: انطلاق معسكر منتخب مصر 9 نوفمبر بمركز المنتخبات الوطنية

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن معسكر المنتخب سينطلق يوم 9 نوفمبر من الشهر المقبل بمركز المنتخبات الوطنية وذلك استعدادا لمباراتي مالاوي المقرر لهما يومي 13 و17 نوفمبر في اطار مباراتي الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

أضاف إبراهيم حسن أنه سيتم الإعلان عن قائمة الفريق المختارة للمعسكر يوم 8 نوفمبر.

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد مباراتي مصر امام منتخب مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.



وجاء كالتالي:

- 13 نوفمبر - مصر و مالاوي باستاد القاهرة الساعه ٩ مساء.

-17نوفمبر : مالاوي و مصر - استاد بينجو الدولي ..الساعه 3 بتوقيت مالاوي.