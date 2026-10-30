بمشاركة عبدالمنعم.. نيس يفوز بخماسية على رين بالدوري الفرنسي

فاز فريق نيس على نظيره ستاد رين، بنتيجة 5-2، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة التاسعة بمنافسات الدوري الفرنسي.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري محمد عبد المنعم، في خط دفاع فريق نيس.

وسجل خماسية نيس كل من إيلي واهي (هاتريك) وجوناثان كلاوس ومحمد الأمين عمورة في الدقائق 12، 34، 45+2، 52، 73.

فيما سجل ثنائية رين كل من سيباستيان شيمانسكي وبولاي ديا (ركلة جزاء) في الدقيقتين 15، 58.

تشكيل نيس:

يهفان ضيوف، محمد عبد المنعم، يوسف ندايشيمي، تشافييه ماندزا، نكونكو، هشام بوداوي، جبريل كوليبالي، جوناثان كلاوس، محمد عمورة، سفيان ديوب، إيلي واه