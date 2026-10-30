محمد منير يستعد لاستئناف نشاطه الفني ويطرح «بين البينين»

غادر الفنان الكبير محمد منير المستشفى خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تحسن حالته الصحية، وفقًا لما أكده مصدر مقرب من الكينج.

محمد منير

ونفى المصدر صحة الأنباء المتداولة بشأن استمرار وجود محمد منير داخل المستشفى حتى الآن، مؤكدًا أنه غادرها بعد استقرار حالته الصحية وتحسنها.

وعلى الصعيد الفني، يواصل محمد منير نشاطه الغنائي، إذ طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة «بين البينين» عبر منصات الاستماع الموسيقية وقناته الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، في تعاون جديد يجمعه بشركة روتانا.



ويترقب جمهور الكينج عودته لاستئناف نشاطه الفني خلال الفترة المقبلة، بعد الاطمئنان على حالته الصحية، خاصة مع استمرار تقديمه لأعمال غنائية جديدة تحظى باهتمام محبيه.