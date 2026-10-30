قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وجوه جديدة تحت المراقبة.. مراد يكشف مرشحي الانضمام لمنتخب مصر في معسكر نوفمبر| خاص
مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 في تحطم مروحية عسكرية أوروبية بالبوسنة
اختراق بيانات 260 مليون شخص.. اليابان تواجه تصاعدا غير مسبوق في الهجمات الإلكترونية
للعام الثالث على التوالي.. نوستالجيا 90/80 تعود على مسرح البالون
مواعيد مباريات الأهلي في الكونفدرالية والدوري وكأس عاصمة مصر
بالتوقيت الشتوي 2026.. مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الخفيف والأتوبيس الترددي
5 سيارات كهربائية في مصر.. الأخيرة بأرخص سعر
نور ندا: مصر تستحوذ على 40% من التبادل التجاري الروسي مع أفريقيا
واشنطن توافق على صفقة محتملة بقيمة 2.1 مليار دولار لبيع صواريخ باتريوت لأوكرانيا
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز
تعليق قوي من مدرب الهلال قبل مواجهة الفتح بالدوري السعودي
نور ندا: محطة الضبعة تنقل مصر إلى العصر النووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جيهان سلامة تكشف أسرار مسيرتها: فكرت في الهجرة إلى أمريكا بسبب قلة العمل

جيهان سلامة
جيهان سلامة
أوركيد سامي

فتحت الفنانة جيهان سلامة قلبها للإعلامية يمنى بدراوي، خلال حلقة مميزة من برنامج «ورقة بيضا» المذاع على قناة «النهار»، مستعرضة أبرز المحطات الإنسانية والفنية في رحلتها، وكاشفة عن تفاصيل صعبة مرت بها منذ طفولتها وحتى دخولها عالم الفن، إلى جانب محنتها المرضية وتجاربها الشخصية، ورأيها في عدد من نجوم وصناع الفن.

وتطرقت جيهان سلامة خلال اللقاء إلى بداياتها الفنية الجريئة، وكواليس مشاركتها في فيلم «لحم رخيص»، كما كشفت عن تفكيرها في الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب قلة فرص العمل، وتحدثت بصراحة عن طفولتها القاسية ومحاولتها الانتـ حار وهي في التاسعة من عمرها.

بدايات جريئة وبصمة «لحم رخيص»

تحدثت جيهان سلامة عن دخولها عالم الفن في سن مبكرة، عندما كانت طالبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ورشحتها المخرجة إيناس الدغيدي للمشاركة في فيلم «ديسكو ديسكو»، ومن بعده الفيلم الجريء «لحم رخيص».

وأشادت سلامة بإيناس الدغيدي، ووصفتها بأنها مخرجة استثنائية تمتلك رؤية جريئة، ولا تخاف أحدًا، مشيرة إلى أنها صاحبة شخصية قوية وجرأة واضحة في تناول القضايا المجتمعية.

كما تطرقت إلى زواج إيناس الدغيدي، في إطار حديثها عن شخصية المخرجة المثيرة للجدل، مؤكدة أنها امرأة جريئة لا تخشى أحدًا.

وحكت جيهان عن ردود الفعل الصادمة لأسرتها عند مشاهدة فيلم «لحم رخيص» للمرة الأولى، مؤكدة أنها عانت كثيرًا بسبب حصرها في أدوار الإغراء لفترة طويلة، لكنها قررت لاحقًا رفض أي مشاهد لا تخدم السياق الدرامي بصدق، مشددة على أنها رغم كل المعاناة لا تندم على هذه البداية التي شكلت جزءًا من هويتها الفنية.

قلة العمل دفعتني للتفكير في الهجرة إلى أمريكا

وكشفت جيهان سلامة عن جانب آخر من معاناتها المهنية، مشيرة إلى أنها فكرت في الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب قلة فرص العمل، في ظل الصعوبات التي واجهتها خلال مسيرتها الفنية.

ويعكس هذا التصريح جانبًا من التحديات التي عاشتها الفنانة بعيدًا عن الأضواء، خاصة مع فترات تراجع فرص المشاركة الفنية، وما يترتب عليها من ضغوط نفسية ومهنية.

طفولة قاسية ومحاولة الانتحار في التاسعة

وفي واحدة من أكثر لحظات اللقاء تأثيرًا، تحدثت جيهان سلامة عن طفولتها الصعبة، وكشفت أنها تنتمي إلى أسرة كبيرة تضم 11 شقيقًا، وأن حياتها شهدت تحولات قاسية بعد وفاة والدتها وهي لم تكمل عامها الثالث.

وأوضحت أن فقدان والدتها في هذه السن المبكرة جعل تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس أمرًا صعبًا، خاصة في ظل الظروف الأسرية التي مرت بها.

كما كشفت عن تعرضها لأزمة نفسية شديدة بعد وفاة والدها، الذي كانت ترتبط به بعلاقة استثنائية، وقالت إنها حاولت الانتحار عندما كانت في التاسعة من عمرها، في اعتراف مؤلم يكشف حجم المعاناة التي عاشتها خلال طفولتها.

وأشارت إلى أن رحيل والدها المبكر ترك بداخلها مخاوف عميقة من فكرة الإنجاب، بعدما ارتبطت لديها الطفولة بمشاعر الفقد والوحدة والألم، مؤكدة أن هذه التجارب أثرت في قراراتها الشخصية واستمرت آثارها معها حتى اليوم.

رحلة الألم واليقين مع محنة المرض

وفي جانب آخر من الحوار، روت جيهان تفاصيل محنتها المرضية الثقيلة التي بدأت منذ عام 2018، مع تكرار الآلام والتشخيصات غير الدقيقة لورم في الرحم، قبل أن تتفاقم الأزمة وتتضح حقيقة حالتها بعد رحلة طويلة من المعاناة الطبية.

وأشارت إلى أنها رفضت في البداية تلقي العلاج الكيماوي، وفضلت التسليم والرضا، إلى أن قادتها الظروف إلى طبيب متخصص أوضح لها أن حالتها لا يناسبها العلاج الكيماوي التقليدي، وإنما تحتاج إلى تدخل جراحي دقيق يُعرف باسم «الهايبك»، وهو ما خضعت له وأنقذ حياتها.

وأكدت أن التجربة علمتها أن اليقين بالله والطمأنينة الداخلية هما السلاح الحقيقي في مواجهة أصعب الابتلاءات، وأن الإنسان قد يمر بمحن قاسية لا يدرك حكمتها إلا بعد تجاوزها.

رسالة محبة إلى النجمة عبلة كامل

وفي ختام اللقاء، تحدثت جيهان سلامة عن حبها الكبير للفنانة عبلة كامل، التي شاركتها عددًا من الأعمال الفنية الناجحة، من بينها مسلسل «ريا وسكينة».

وأكدت أن عبلة كامل نجمة استثنائية تمتلك طبيعية خاصة في الأداء، وأنها تأثرت بها إلى درجة أنها أصبحت لا تحب وضع المكياج أثناء التمثيل، إعجابًا بعفوية عبلة وجمال أدائها بعيدًا عن التكلف.

ووجهت لها رسالة حب وتقدير، معربة عن أمنيتها في عودتها إلى الشاشات من جديد، ومؤكدة أن غيابها ترك فراغًا كبيرًا في الفن المصري، وأن جمهورها لا يزال ينتظر ظهورها بفارغ الصبر.

جيهان سلامة اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

باقة إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجانًا والتطبيق 1 نوفمبر

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

شهادات

شهادات الادخار بعد رفع الفائدة في بنكي الأهلي ومصر.. كم تبلغ أرباح 100 ألف جنيه؟

أسعار السلع التموينية

30 سلعة بأسعار مخفضة ضمن مقررات تموين شهر نوفمبر 2026.. تعرف عليها

التماسيح

مفاجأة بشأن ظهور التماسيح في المصارف والترع.. تهريب من أسوان إلى الوجه البحري

سعر الدولار

100 دولار بكام انهاردة؟.. أسعار العملة الأمريكية اليوم بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

الدكتور محمد عوض

هيئة الاستثمار تبحث إقامة مشروعات جديدة في مصر مع 3 شركات ومؤسسات إيطالية

المغرب

المغرب: عفو عن 907 أشخاص بمناسبة الذكرى الأولى لــ عيد الوحدة

حلف شمال الأطلسي (ناتو)

قائد بالناتو: كندا بحاجة إلى مزيج جيد من التكنولوجيات الجديدة مثل الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي

بالصور

5 أنماط للكبد الدهني.. دراسة تكشف اختلاف مخاطر الإصابة بسرطان الكبد وفشل الكبد

أنماط مختلفة للكبد الدهني
أنماط مختلفة للكبد الدهني
أنماط مختلفة للكبد الدهني

ما نقص الفيتامين الذي يسبب ظهور بقع بيضاء على الجلد؟.. أسباب متعددة وطرق العلاج

ظهور بقع بيضاء على الجلد
ظهور بقع بيضاء على الجلد
ظهور بقع بيضاء على الجلد

بسعر 10 ملايين إسترليني.. الأمير هاري وميجان يخططان لشراء منزل ببريطانيا

هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد

أفضل أنواع الجبن الصحية.. قراءة الملصقات ضرورة

أفضل أنواع الجبن الصحية
أفضل أنواع الجبن الصحية
أفضل أنواع الجبن الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد