وجوه جديدة تحت المراقبة.. مراد يكشف مرشحي الانضمام لمنتخب مصر في معسكر نوفمبر| خاص

كشف محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، آخر تطورات ملف انضمام وجوه جديدة إلى صفوف الفراعنة خلال المعسكر المقبل المقرر إقامته في شهر نوفمبر وذلك استعدادا لمباراتي مالاوي المقرر لهما يومي 13 و17 نوفمبر في اطار مباراتي الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، في ظل متابعة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لعدد من اللاعبين المتألقين في الدوري المصري.

وأكد مراد أن هناك مجموعة من اللاعبين تحت أنظار الجهاز الفني، تمهيدًا لدراسة إمكانية ضمهم إلى قائمة المنتخب خلال المعسكر المقبل، مشيرًا إلى أن التألق مع الأندية المحلية يفتح الباب أمام الحصول على فرصة تمثيل الفراعنة.

مودي شلاطة ومحمود ممدوح وعمر جابر ضمن المرشحين

وقال محمد مراد، في تصريحات لموقع «صدى البلد»، إن مودي شلاطة، لاعب القناة، ومحمود ممدوح، لاعب مودرن سبورت، إلى جانب إماكنية عودة عمر جابر، لاعب الزمالك، من بين الأسماء التي يتابعها الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، تمهيدًا لاحتمالية انضمامهم خلال معسكر نوفمبر.

وتأتي متابعة هؤلاء اللاعبين في إطار حرص الجهاز الفني على تقييم العناصر المتألقة في الدوري المصري، والبحث عن خيارات جديدة يمكنها تقديم الإضافة للمنتخب خلال الاستحقاقات المقبلة.

تريزيجيه يعود إلى معسكر منتخب مصر

وفي سياق متصل، أكد مراد عودة محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي، إلى حسابات منتخب مصر خلال معسكر نوفمبر المقبل، بعد غيابه عن المعسكر السابق في شهر سبتمبر بسبب الإصابة.

ومن المنتظر أن تمثل عودة تريزيجيه إضافة لصفوف الفراعنة، في ظل الخبرات التي يمتلكها اللاعب وقدرته على المشاركة في أكثر من مركز هجومي.

مراد: باب المنتخب مفتوح أمام الجميع

وشدد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر على أن باب الانضمام إلى صفوف الفراعنة مفتوح أمام جميع اللاعبين في الدوري المصري، مؤكدًا أن الاختيارات تعتمد على مستوى اللاعب وتألقه وجديته خلال المباريات.

وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يتابع اللاعبين باستمرار، وأن فرصة الانضمام إلى المنتخب تظل متاحة لكل من يثبت قدرته على تقديم الإضافة داخل الملعب.

وتأتي هذه التحركات ضمن استعدادات منتخب مصر لمعسكر نوفمبر، الذي يسعى خلاله الجهاز الفني إلى تجهيز أفضل العناصر المتاحة، والاستفادة من تألق اللاعبين مع أنديتهم قبل حسم القائمة النهائية وذلك استعداد لمباراتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.