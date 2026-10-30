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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها أحدث إطلالاتها عبر فيس بوك

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة بفستان سواريه باللون الفضي، تميز بتصميم لامع وتفاصيل جذابة.

ياسمين عبد العزيز 

وظهرت ياسمين في الصور بفستان طويل بتصميم مجسم، مع حزام أسود عند الخصر وتفاصيل منسدلة عند منطقة الصدر، كما اعتمدت تسريحة شعر منسدلة ومكياجًا هادئًا أبرز ملامحها.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة مع الصور، حيث تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأشادوا بإطلالتها وأناقتها، معبرين عن إعجابهم بظهورها الجديد.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد شاركت في موسم رمضان 2026 بمسلسل «وننسى اللي كان»، كما عادت إلى السينما من خلال فيلم «خلي بالك من نفسك» أمام أحمد السقا، وتستعد حاليًا لتقديم عمل سينمائي جديد، بعد إعلان غيابها عن موسم دراما رمضان 2027.

ياسمين عبد العزيز نجوم الفن الفنانه ياسمين عبد العزيز

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