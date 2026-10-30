مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجانًا والتطبيق 1 نوفمبر

يستعد ملايين المستخدمين لخدمات الإنترنت الأرضي في مصر للاستفادة من زيادة جديدة في سعة الباقة الأساسية التي يبلغ سعرها 150 جنيهًا شهريًا، إذ من المقرر أن ترتفع السعة إلى 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، دون أي زيادة في قيمة الاشتراك، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، وفق التعليمات المعلنة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه نحو تخفيف الأعباء عن مستخدمي خدمات الاتصالات، وتوفير سعات أكبر من الإنترنت بالسعر نفسه، بما يساعد الأسر على مواصلة استخدام الخدمات الرقمية دون الحاجة إلى تجديد الباقة أكثر من مرة خلال الشهر بسبب نفاد سعة البيانات.



وتستهدف زيادة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية منح المشتركين مساحة أكبر للاستخدام اليومي، سواء في تصفح المواقع الإلكترونية أو متابعة المحتوى الرقمي أو الاستفادة من الخدمات الحكومية الإلكترونية، خاصة مع تزايد الاعتماد على الإنترنت في مختلف الأنشطة اليومية.

مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي.. 100 جيجابايت بالسعر نفسه

تتمثل أبرز تفاصيل القرار في مضاعفة سعة الباقة الأساسية التي يبلغ سعرها 150 جنيهًا شهريًا، لتصبح 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، مع الإبقاء على قيمة الاشتراك دون تغيير.

وبذلك يحصل المشترك على ضعف حجم البيانات السابق بالسعر نفسه، وهو ما يمنح المستخدمين فرصة للاستفادة من الإنترنت لفترة أطول قبل استهلاك السعة الشهرية بالكامل.

وتشمل أبرز تفاصيل الباقة الجديدة ما يلي:

سعر الاشتراك الشهري: 150 جنيهًا.

150 جنيهًا. السعة السابقة: 50 جيجابايت.

50 جيجابايت. السعة الجديدة: 100 جيجابايت.

100 جيجابايت. موعد بدء التطبيق: 1 نوفمبر 2026.

1 نوفمبر 2026. قيمة الزيادة في السعر: لا توجد زيادة في الاشتراك وفق القرار المعلن.

لا توجد زيادة في الاشتراك وفق القرار المعلن. حجم الزيادة في السعة: 50 جيجابايت إضافية، بما يعادل مضاعفة السعة السابقة.

وتعني هذه الخطوة أن المستخدم سيحصل على ضعف حجم البيانات مقابل الاشتراك الشهري نفسه، بما قد يقلل الحاجة إلى شراء سعات إضافية أو تجديد الباقة قبل نهاية الشهر لدى بعض المشتركين، وفقًا لمعدلات الاستهلاك الفردية.

متى يبدأ تطبيق زيادة سعة باقة الإنترنت الأرضي؟

يبدأ تطبيق السعة الجديدة اعتبارًا من الأحد 1 نوفمبر 2026، وفق الموعد المعلن، لتصبح الباقة الأساسية بسعة 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت مقابل 150 جنيهًا شهريًا.

ويترقب المشتركون بدء تطبيق التغيير لمعرفة كيفية انعكاسه على حساباتهم الشهرية، خاصة المستخدمين الذين يستهلكون السعة الحالية قبل موعد التجديد، ويضطرون إلى شراء باقات إضافية لاستكمال استخدام الإنترنت.

ومن المهم التفرقة بين زيادة سعة الباقة الأساسية وبين تغيير نظام التجديد؛ فالقرار يتعلق بمضاعفة حجم البيانات مقابل السعر نفسه، ولا يعني بالضرورة تغيير موعد تجديد الاشتراك أو إلغاء أنظمة الباقات الإضافية المتاحة لدى الشركات.

لماذا قررت الحكومة مضاعفة سعة باقة الإنترنت؟

تأتي الخطوة ضمن التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، والتي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار التوجه نحو توسيع استخدام خدمات الاتصالات والخدمات الحكومية الرقمية ودعم التحول الرقمي.

ويستهدف هذا التوجه توفير بدائل مناسبة للمواطنين، تساعدهم على الوصول إلى خدمات الإنترنت بتكلفة أكثر ملاءمة، إلى جانب تعزيز قدرة الأسر على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي أصبحت جزءًا أساسيًا من التعاملات اليومية.



كما أن زيادة سعة الباقة الأساسية بالسعر نفسه تمنح المستخدمين فرصة للحصول على حجم أكبر من البيانات دون تحمل زيادة مباشرة في قيمة الاشتراك الشهري، وهو ما يمثل أهمية خاصة للمشتركين الذين يعتمدون على الباقات منخفضة التكلفة.

متى طُرحت باقة الإنترنت الأرضي بسعر 150 جنيهًا؟

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق الباقة الأساسية بسعر 150 جنيهًا شهريًا في مايو 2026، بسعة 50 جيجابايت، لتكون من بين الخيارات الأقل سعرًا في السوق، وتستهدف المستخدمين ذوي الاستهلاك المنخفض للإنترنت.

وجاء طرح الباقة ضمن جهود دعم الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الإنترنت الثابت، مع إتاحة خيار مناسب للأسر التي تبحث عن اشتراك شهري بتكلفة محدودة.

ومع مضاعفة السعة إلى 100 جيجابايت، يحصل المشتركون على مساحة أكبر للاستخدام بالسعر نفسه، بما قد يساعدهم على إدارة استهلاك البيانات بصورة أفضل وتقليل احتمالات نفاد الباقة قبل موعد التجديد.

دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تنفيذ القرار

يتولى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات متابعة تنفيذ التعليمات لدى شركات الاتصالات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت، للتأكد من إتاحة السعة الجديدة للمستفيدين وفق الضوابط ومعايير الجودة والكفاءة المعمول بها.

وتأتي هذه المتابعة في إطار الدور التنظيمي للجهاز في سوق الاتصالات، بما يشمل متابعة الخدمات المقدمة للمشتركين والتأكد من التزام الشركات بالتعليمات والقرارات المنظمة للخدمة.

ويظل تطبيق السعة الجديدة مرتبطًا ببدء الموعد المعلن، مع أهمية متابعة التفاصيل الخاصة بكل شركة، خصوصًا ما يتعلق بأنظمة الاشتراك والتجديد والإضافات المتاحة للمستخدمين.

كيف يستفيد المستخدمون من مضاعفة سعة الإنترنت؟

تتيح مضاعفة الباقة للمشتركين الحصول على 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت دون زيادة في السعر، وهو ما يمنحهم مساحة أكبر لتصفح الإنترنت واستخدام التطبيقات والخدمات الإلكترونية.

وقد يستفيد من هذه الزيادة المستخدمون الذين يعتمدون على الإنترنت في الدراسة والعمل من المنزل ومتابعة الفيديوهات وإجراء الاجتماعات عبر الإنترنت، فضلًا عن الأسر التي تتشارك أكثر من جهاز على الشبكة نفسها.

ومع ذلك، تختلف الاستفادة الفعلية من الزيادة بحسب طبيعة الاستخدام وعدد الأجهزة المتصلة بالشبكة، إذ يستهلك بث الفيديو بجودة مرتفعة وتنزيل الملفات الكبيرة والألعاب الإلكترونية كميات أكبر من البيانات مقارنة بالتصفح واستخدام التطبيقات الخفيفة.

وللاستفادة من السعة الجديدة لأطول فترة ممكنة، يمكن للمشتركين متابعة معدلات الاستهلاك، وضبط جودة تشغيل الفيديوهات عند الحاجة، ومراجعة الأجهزة المتصلة بالشبكة، إلى جانب الاستفادة من أدوات متابعة الاستهلاك التي توفرها شركات الاتصالات.



أكثر من 13 مليون اشتراك للإنترنت الأرضي في مصر

يتجاوز عدد اشتراكات الإنترنت الأرضي في مصر 13 مليون اشتراك، بما يعكس اتساع الاعتماد على خدمات الإنترنت الثابت داخل المنازل والمؤسسات.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي من WE

إلى جانب الباقة الأساسية التي تقررت مضاعفة سعتها، تتضمن قائمة الأسعار المذكورة لباقات الإنترنت الأرضي من WE عدة خيارات تختلف بحسب حجم البيانات والسرعة. والأسعار التالية هي الأسعار الواردة في المادة المقدمة، ولا يعني إدراجها أنها خضعت لتحديث أو تأكيد ضمن قرار مضاعفة الباقة الأساسية.

أولًا: باقات WE Space Super بسرعة تصل إلى 30 ميجابت/ثانية

تشمل الباقات المذكورة المستويات التالية:

باقة 50 جيجابايت: 171 جنيهًا شهريًا.

171 جنيهًا شهريًا. باقة 150 جيجابايت: 296.40 جنيهًا شهريًا.

296.40 جنيهًا شهريًا. باقة 200 جيجابايت: 376.20 جنيهًا شهريًا، وتشمل اشتراك Vezeeta هدية.

376.20 جنيهًا شهريًا، وتشمل اشتراك Vezeeta هدية. باقة 250 جيجابايت: 450.30 جنيهًا شهريًا.

450.30 جنيهًا شهريًا. باقة 300 جيجابايت: 524.40 جنيهًا شهريًا، وتشمل اشتراك Vezeeta هدية.

524.40 جنيهًا شهريًا، وتشمل اشتراك Vezeeta هدية. باقة 400 جيجابايت: 661.20 جنيهًا شهريًا.

661.20 جنيهًا شهريًا. باقة 600 جيجابايت: 752.40 جنيهًا شهريًا.

752.40 جنيهًا شهريًا. باقة 1 تيرا، بما يعادل 1000 جيجابايت: 1054.50 جنيهًا شهريًا.

1054.50 جنيهًا شهريًا. باقة 1.5 تيرا، بما يعادل 1500 جيجابايت: 1881 جنيهًا شهريًا.

ثانيًا: باقات WE Space Mega وUltra

تتضمن الخيارات للسرعات الأعلى ما يلي:

باقة 250 جيجابايت بسرعة تصل إلى 70 ميجابت/ثانية: 590 جنيهًا شهريًا.

590 جنيهًا شهريًا. باقة 500 جيجابايت بسرعة تصل إلى 70 ميجابت/ثانية: 900 جنيه شهريًا.

900 جنيه شهريًا. باقة 250 جيجابايت بسرعة تصل إلى 100 ميجابت/ثانية: تبدأ من 785 جنيهًا شهريًا.

ثالثًا: أسعار السعات الإضافية عند نفاد الباقة

توفر قائمة الأسعار خيارات لشراء سعات إضافية عند استهلاك حجم البيانات الأساسي، وتشمل:

سعة إضافية 20 جيجابايت: 60 جنيهًا.

60 جنيهًا. سعة إضافية 50 جيجابايت: 120 جنيهًا.

120 جنيهًا. سعة إضافية 100 جيجابايت: 190 جنيهًا.

190 جنيهًا. جيجا تانك لمرة واحدة بسعة 400 جيجابايت: 500 جنيه.

500 جنيه. جيجا تانك لمرة واحدة بسعة 2000 جيجابايت: 2000 جنيه.

هل تنهي مضاعفة الباقة مشكلة تجديد الإنترنت أكثر من مرة؟

قد تساعد مضاعفة سعة الباقة الأساسية على تقليل مرات نفاد البيانات لدى شريحة من المستخدمين، خاصة أصحاب الاستهلاك المحدود أو المتوسط، الذين كانوا يضطرون إلى شراء سعات إضافية قبل موعد التجديد.

لكن ذلك لا يعني أن جميع المشتركين لن يحتاجوا إلى تجديد الباقة أو شراء إضافات مرة أخرى خلال الشهر، لأن الأمر يتوقف على حجم الاستهلاك الفعلي وعدد الأجهزة المتصلة وطبيعة الأنشطة التي تتم عبر الإنترنت.