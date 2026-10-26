ارتفاع عدد مشتركي إنترنت النطاق العريض الثابت 9.5% في ديسمبر 2025

كشفت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية لعام 2025، ارتفاع عدد مشتركي إنترنت النطاق العريض الثابت بنسبة 9.5 % إلى مليون مشترك في ديسمبر عام 2025، مقابل 11,6 مليون مشترك في ديسمبر عام 2024.

وأوضحت النشرة التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم /الإثنين/ أن عدد الاشتراكات النشطة لخدمة انترنت الهاتف المحمول (صوت وبيانات) بلغ 92,6 مليون في ديسمبر 2025 مقابل 84,2 مليون في ديسمبر عام 2024 زيادة نسبتها 10%.

وبلغ عدد الاشتراكات النشطة لخدمة الإنترنت المحمول لغير الأجهزة الهاتفية (بيانـات فقط) 3,96 مليون في ديسمبر 2025 مقابل 3,19 مليون في ديسمبر عام 2024 بزيادة بلغت نسبتها 1,24٪.

وسجل عدد خطوط الهاتف المحمول 123,1 مليون خط في ديسمبر عام 2025 مقابل 113,2 مليون خط في ديسمبر 2024 بزيادة بلغت 8,7 %.

وبشأن إحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية، أشارت النشرة إلى أن أن عدد السنترالات بلغ 1452 سنترالا عام 2025 مقابل 1640 سنترالا عام 2024 بانخفاض بلغت نسبته 11,5 %، في حين بلغت حمولة السنترالات 17,4 مليون خط عام 2025 مقابل 21,4 مليون خط عام 2024 بانخفاض بلغت نسبته 18, 7 %.

وبلغ عدد الخطوط الشغالة 14,6 مليون خـط عام 2025 مقابل 12.9 مليون خط عام 2024 بزيادة بلغت نسبتها 13,2 %.