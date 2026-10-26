نبيل فهمي: الحوار السوداني يجب أن يحترم الدولة السودانية وسيادتها ومؤسساتها

دعا نبيل فهمي الامين العام للجامعة العربية لوضع خطة عمل للحوار السوداني السوداني تتضمن خطوات وموضوعات محددة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال نبيل فهمي، إن خطة عمل الحوار السوداني يجب أن تسمح بتحقيق تقدم تدريجي وتعزز ثقة المواطنين والقوى السياسية بجدوى العملية الحوارية.

وأضاف نبيل فهمي، أن الحوار السوداني السوداني يجب أن يحترم السودان وسيادته ومؤسساته.

وتابع نبيل فهمي:" الجامعة العربية تدعم مبادرة الحوار السوداني السوداني انطلاقا من طبيعتها السودانية".

وأكمل نبيل فهمي: “الجامعة العربية مستعدة لتقديم الدعم المطلوب للحوار السوداني السوداني في مراحل محددة”.

ووصل الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل فهمي، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم الاثنين، في زيارة رسمية هي الأولى له منذ توليه مهام منصبه، لبحث تطورات الأوضاع في السودان، وتعزيز دور الجامعة العربية في دعم البلاد، والحفاظ على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وكان في استقبال فهمي بمطار الخرطوم الدولي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني، السفير محيي الدين سالم أحمد، بحضور عدد من المسؤولين السودانيين، فيما يرافق الأمين العام عدد من مسؤولي جامعة الدول العربية.