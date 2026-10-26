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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان تدين استهداف الفصائل اليمنية منطقتي مكة والمدينة بصواريخ باليستية

علم باكستان
علم باكستان
أمنية رشاد الجلوي

أدانت باكستان بشدة الهجمات الصاروخية الباليستية التي استهدفت منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، ونُسبت إلى الفصائل اليمنية المدعومة من إيران، مؤكدة تضامنها مع الرياض ودعمها أمن المملكة واستقرارها وحماية الحرمين الشريفين.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان صدر اليوم الاثنين، إن هذه الهجمات التي طالت مناطق بالقرب من المواقع الإسلامية المقدسة تمثل انتهاكًا خطيرًا لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها، وتعكس تجاهلًا واضحًا لحرمة أقدس المواقع الإسلامية وسلامة المدنيين.

وأكدت الوزارة أن إسلام آباد تجدد دعمها الثابت لأمن المملكة واستقرارها والدفاع عنها، بما يشمل حماية الحرمين الشريفين من أي عدوان أو تهديد خارجي، مشددة على تضامنها الكامل مع السعودية والتزامها بتحالف الدفاع عن مكة.

اعتراض صواريخ وسقوط شظايا في غرب السعودية

ويأتي الموقف الباكستاني عقب اعتراض الدفاعات السعودية صواريخ أُطلقت باتجاه المملكة، السبت الماضي، حيث سقطت شظايا صاروخية في عدة مواقع غرب السعودية، من بينها وادي المغمس، الذي يبعد نحو 20 كيلومترًا عن المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وأثارت الهجمات المتكررة باتجاه غرب المملكة مخاوف بشأن أمن أقدس المواقع الإسلامية، في ظل تصاعد التوترات والتهديدات التي تستهدف الأراضي السعودية.

من جانبه، أدان الشيخ عبد الرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الأحد، الهجمات الصاروخية التي استهدفت منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدًا أن أمن الحرمين الشريفين وحرمتهما يمثلان «خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه».

تحالف الدفاع عن مكة يلوح بالرد على التهديدات

وجددت باكستان تأكيد التزامها بتحالف الدفاع عن مكة، الذي وقّعته مع السعودية وتركيا في المدينة المقدسة في 7 أغسطس 2026، وينص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الأعضاء هجومًا على جميع الأعضاء.

ويمثل الاتفاق أحد أبرز الترتيبات الأمنية الجماعية الجديدة في المنطقة، في وقت تسعى فيه الدول الثلاث إلى تعزيز التنسيق الدفاعي ومواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها.

كما ترتبط إسلام آباد والرياض باتفاق دفاع ثنائي وُقّع في سبتمبر 2025، وكانت باكستان قد حذرت الفصائل اليمنية في تصريحات سابقة من استهداف المملكة العربية السعودية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الجيش الباكستاني أن الدول الأعضاء في التحالف ستستخدم «جميع الوسائل» إذا فشلت إجراءات الردع، في إشارة إلى استعدادها لاتخاذ خطوات إضافية لمواجهة التهديدات الأمنية التي تستهدف المملكة.

وتعكس هذه التصريحات تصاعد التنسيق الدفاعي بين الدول الثلاث، وسط تأكيد باكستان أن أمن السعودية وحماية الحرمين الشريفين يمثلان أولوية في علاقاتها الاستراتيجية مع الرياض.

باكستان الهجمات الصاروخية الباليستية الفصائل اليمنية إيران السعودية

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