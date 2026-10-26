رئيس الوزراء يشهد توقيع مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.. غدا

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوقيع على عدد من مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بهدف توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".

سكن كل المصريين



وكلن قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية الشروط الأولية لتمويل مشروع "دندرة" للطاقة الشمسية بنجع حمادي بمحافظة قنا، بقدرة ١٠٠٠ ميجاوات و٢٠٠ ميجاوات ساعة من البطاريات، وباستثمارات إجمالية تبلغ نحو ٦٥٠ مليون دولار، بين شركة سكاتك النرويجية وكل من البنك الأوروبي للاستثمار

والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية ربط المشروع بالشبكة القومية للكهرباء، واتفاقية مساهمة البنك الأهلي المصري في شركة المشروع، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.