مرصد الأزهر: تراجع الهجمات المسلحة بنسبة 26.1% خلال أسبوعين في باكستان

أعلن مرصد الأزهر تراجع الهجمات المسلحة في باكستان بنسبة 26.1% خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2026، بينما ارتفعت حالات الاختطاف من 14 إلى 24 حالة، بالتزامن مع تكثيف التنظيمات المسلحة أنشطتها الدعائية والإعلامية، وفقًا لبيانات معهد باكستان لدراسات الصراع والأمن (PICSS).

تراجع الهجمات المسلحة في باكستان بنسبة 26.1%

وأوضحت بيانات المعهد أن عدد الهجمات انخفض إلى 34 هجومًا، مقارنة بـ 46 هجومًا خلال الأسبوع السابق، كما تراجع عدد القتلى بنسبة 45.2% ليصل إلى 23 قتيلًا، فيما بلغ عدد المصابين 20 شخصًا.

وفيما يتعلق بتمركز الهجمات، ظل إقليم بلوشستان الأكثر تضررًا، في حين شهد إقليم خيبر بختونخوا ارتفاعًا في عدد الهجمات.

كما كثفت حركة طالبان باكستان المحظورة أنشطتها الدعائية مستغلة التطورات الأخيرة في إقليم خيبر بختونخوا، بما في ذلك فرض حكم الحاكم، لترويج خطابها المناهض للدولة.

وفي هذا الإطار، نشر زعيم الحركة، نور ولي محسود، كتيبًا يتناول أسباب استمرار التنظيمات المسلحة أو انهيارها، مستندًا بصورة انتقائية إلى أبحاث مؤسسة «راند» (RAND) الأمريكية.

واتُهمت حسابات مرتبطة بالحركة المحظورة، بإعادة نشر مقاطع مصورة قديمة وتقديمها على أنها توثق أحداثًا أمنية حديثة، فضلاً عن تداول ادعاءات غير صحيحة بشأن استسلام أعداد كبيرة من الجنود الباكستانيين.

وفي الإطار الدعائي أيضًا نشرت الحركة مقاطع تزعم تنفيذ عمليات في منطقة كوهات وإقامة نقاط تفتيش مؤقتة في مكران بإقليم بلوشستان، في محاولة لإظهار استمرار حضورها الميداني.

من جانبه، كثّف جيش تحرير بلوشستان الانفصالي أنشطته الإعلامية، حيث نشر مقاطع مصورة لهجوم بحري زعم تنفيذه بالقرب من جيوني، ساعيًا إلى إبراز قدراته العملياتية وتوجيه رسائل إلى البلوش العاملين في المؤسسات الأمنية بالإقليم. إلى جانب ذلك، واصلت جماعات بلوشية مسلحة أخرى نشر مقاطع لعملياتها ومواد تذكارية لتعزيز حضورها الدعائي ورفع الروح المعنوية لعناصرها.

وفي تطور آخر، أصدر تنظيم القاعدة الإرهابي في شبه القارة الهندية عددًا جديدًا من مجلته، تضمن مواد أيديولوجية وكتابات استراتيجية وتعليقات على التطورات الإقليمية. كما استغل تنظيم «انقلاب إسلامي باكستان» ذكرى حادثة مريديكي في مسعى لاستقطاب شرائح أوسع من الجمهور.

وتكشف هذه التطورات أن تراجع الهجمات المسلحة لم يصاحبه انحسار في النشاط الدعائي للتنظيمات المتطرفة، التي تواصل توظيف المقاطع المصورة والرسائل الإعلامية للتأثير في الرأي العام وإبراز حضورها الميداني. وتؤكد هذه المعطيات أهمية التحقق من مصادر المواد المتداولة وتواريخها، لدحضها والرد عليها بفاعلية، منعًا لتحقيق الأهداف المرجوة منها وبما يصون أمن البلاد واستقرارها.