فيديو قديم.. القبض على المتهم بتفريغ حمولة مياة صرف صحي في قطعة أرض بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو، جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد جرار زراعي مزود بمقطورة «فنطاس» أثناء تفريغ حمولة من مياه الصرف الصحي بقطعة أرض فضاء بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط الجرار الزراعي الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه دون لوحات معدنية أو ترخيص، كما تم ضبط قائده، وهو عامل مقيم بدائرة المركز ولا يحمل رخصة قيادة.

وبمواجهته؛ أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه خلال عام 2024، وجرى التحفظ على الجرار الزراعي، واتُخذت الإجراءات القانونية.