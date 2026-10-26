توفيق عكاشة يسدد 20 ألف جنيه متجمد نفقة لنجله لتجنب تنفيذ حكم حبسه

سدد الإعلامي توفيق عكاشة، صباح اليوم الاثنين، مبلغ 20 ألف جنيه لطليقته، قيمة متجمد نفقة نجله عن عام كامل، وذلك لتفادي تنفيذ حكم قضائي بحبسه لمدة شهر، على خلفية امتناعه عن سداد المبالغ المستحقة.

وجاء السداد بعدما تحركت الأجهزة الأمنية لتنفيذ حكم الحبس، عقب تسلم قسم أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة الصيغة التنفيذية للحكم من طليقة الإعلامي، وملاحقة عكاشة للوصول إليه داخل فيلته بأحد الكمبوندات بمدينة 6 أكتوبر.

حكم بحبس توفيق عكاشة شهرًا بسبب متجمد النفقة

وتعود تفاصيل القضية إلى صدور حكم من محكمة أسرة مدينة نصر، برئاسة المستشار حمد عبد الستار، بحبس الإعلامي توفيق عكاشة لمدة شهر، لامتناعه عن سداد مبلغ 20 ألف جنيه قيمة متجمد نفقة نجله عن عام كامل، في الدعوى المقامة ضده برقم 11180 لسنة 2025.

كما صدر حكم آخر بحبسه لمدة شهر، على خلفية امتناعه عن سداد مصروفات تعليم نجله، في إطار النزاع القضائي المتعلق بالمستحقات المالية الخاصة بالطفل.

إنذار رسمي قبل صدور حكم الحبس

وكانت المحكمة قد منحت توفيق عكاشة فرصة أخيرة للسداد، من خلال إنذار رسمي طالبه بأداء المبالغ المستحقة، إلا أنه لم يسدد النفقة رغم استمرار الامتناع عن دفعها لمدة عام كامل.

وبحسب تفاصيل القضية، تبلغ قيمة النفقة الشهرية المقررة للطفل 2500 جنيه، فيما وصل إجمالي متجمد النفقة المطالب بسداده إلى 20 ألف جنيه، وهو المبلغ الذي سدده عكاشة لطليقته صباح اليوم، في خطوة تستهدف وقف إجراءات تنفيذ حكم الحبس الصادر ضده.