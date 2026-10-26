أثناء توصيلها.. سائق توكتوك يتحرش بفتاة في المرج والأمن يضبطه

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على سائق توك توك، لاتهامه بالتحرش بفتاة أثناء توصيلها إلى منزل والدتها بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.

تفاصيل ضبط سائق توك توك متهم بالتحرش في المرج

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من فتاة تبلغ من العمر 33 عاما، مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج، أفادت فيه بتعرضها للتحرش على يد سائق توك توك يبلغ من العمر 44 عامًا، مقيم بدائرة القسم ذاته، وذلك في أثناء توصيلها إلى منزل والدتها.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية فحص البلاغ، وتمكنت من ضبط المشكو في حقه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.