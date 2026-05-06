حوادث

حبس توفيق عكاشة شهر في دعوى نفقة

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
رامي المهدي   -  
كتب: مصطفى رجب

أصدرت محكمة الأسرة، بمدينة نصر،  حكمها في دعوى النفقة المقامة من طليقة الإعلامي توفيق عكاشة، تطالبه فيها بدفع 20 ألف جنيه متجمد نفقة، بمدينة نصر بالحبس شهر.

وفي قضية أخرى، قضت محكمة جنح مدينة نصر «حضوريا»، بتأييد حبس الإعلامي توفيق عكاشة 3 أشهر في الدعوى المقامة ضده، عن متجمد نفقة قدرها 180 ألف جنيه لصالح طليقته رضا الكرداوي.

كانت محكمة الجنح أصدرت حكما غيابيا فى الدعوى التي تحمل رقم 15673 جنح مدينة نصر لسنة 2021، بمعاقبة توفيق عكاشة بالحبس 3 أشهر في دعوى «الدفع لا الحبس» المقامة ضده من طليقته عن متجمد نفقة قدرها 180 ألف جنيه.

توفيق عكاشة

يشار إلى أنه ألقى القبض على عكاشة، في وقت سابق بمطار القاهرة، وتم إحالته إلى جهات التحقيق التى قررت إخلاء سبيله بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة ضده.

وكانت أخلت جهات التحقيق سبيل الإعلامي توفيق عكاشة، في وقت سابق، من سرايا نيابة مدينة نصر بعد تقديم دفاعه معارضة على الأحكام الصادرة ضده.

وقالت رضا الكرداوي، طليقة توفيق عكاشة إنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد توفيق عكاشة لأنها حصلت على أحكام نهائية ضده وأنها فوجئت بنبأ إخلاء سبيله قائلة إنه لم يسدد النفقات والمصاريف وهارب من دفع 450 ألف جنيه غرامات وقدم مستندات مزيفة لإخلاء سبيله.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على الإعلامي توفيق عكاشة، في مطار القاهرة الدولي، حيث كان يُنهي إجراءات سفرة، بسبب صدور أحكام نهائية ضده في قضايا نفقة وسب وقذف من بينها 900 ألف جنيه متجمدات نفقة، وتغريمه 120 ألف جنيه لعدم دفع النفقة، و4 أحكام عن متجمدات النفقة، وحكم نهائي بالحبس سنة في سب وقذف.

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر أصدرت أحكاما نهائية في عدة قضايا ضد الإعلامي توفيق عكاشة، ومنها قضيته السابقة مع طليقته وابنهما، منها 900 ألف جنيه مجمدات نفقة، وغرامة 120 ألف جنيه، وحكم بالحبس سنة، وقضية سب وقذف.


 

