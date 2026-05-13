عمرو ناصر ينتظم في تدريبات الزمالك ويقترب من نهائي الكونفدرالية

انتظم عمرو ناصر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري المقبلة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية وأبعدته عن الفريق في الفترة الماضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة من مساء يوم السبت المقبل في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم على ستاد 5 يوليو في الجزائر يوم السبت الماضي، انتهى بفوز اتحاد العاصمة بهدف دورن رد.