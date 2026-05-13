بين الدهشة والسعادة.. لقاء عفوي يجمع أبناء تامر حسني ومحمد صلاح

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو جمع نجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح، بأبناء الفنان تامر حسني، في لقاء عفوي خطف تفاعل الجمهور بسبب رد فعلهم المليء بالدهشة والسعادة.

وظهر في الفيديو أبناء تامر حسني وهم يلتقون بمحمد صلاح للمرة الأولى، حيث بدت الصدمة واضحة على ملامح ابنته، التي لم تستوعب في البداية أنها تقف أمامه.

كما أظهر الفيديو الأجواء العفوية التي جمعت الطرفين، إذ حرص محمد صلاح على الحديث مع الأطفال والتقاط الصور التذكارية معهم، وسط حالة من الفرحة الشديدة التي سيطرت عليهم.

محمد صلاح

كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية أن النجم المصري محمد صلاح اتخذ قرارًا بعدم التعجل في العودة إلى المشاركة في المباريات خلال الفترة الحالية، مفضّلًا استكمال برنامجه التأهيلي حتى الوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية الكاملة.

وبحسب التقرير، فإن اللاعب يضع في اعتباره تجنب أي مخاطر قد تؤثر على حالته البدنية، خاصة في ظل ارتباطه بمواعيد مهمة قادمة مع منتخب مصر، وعلى رأسها الاستعدادات الخاصة ببطولة كأس العالم، حيث يسعى للظهور بأفضل مستوى ممكن دون التعرض لانتكاسة.