قرار حاسم من محمد صلاح قبل العودة للمباريات

كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية أن النجم المصري محمد صلاح اتخذ قرارًا بعدم التعجل في العودة إلى المشاركة في المباريات خلال الفترة الحالية، مفضّلًا استكمال برنامجه التأهيلي حتى الوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية الكاملة.

وبحسب التقرير، فإن اللاعب يضع في اعتباره تجنب أي مخاطر قد تؤثر على حالته البدنية، خاصة في ظل ارتباطه بمواعيد مهمة قادمة مع منتخب مصر، وعلى رأسها الاستعدادات الخاصة ببطولة كأس العالم، حيث يسعى للظهور بأفضل مستوى ممكن دون التعرض لانتكاسة.

وأشار التقرير إلى أن قرار صلاح يعكس رغبة واضحة في إدارة مسيرته بحذر خلال المرحلة الحالية، مع التركيز على العودة في الوقت المناسب بدلًا من الاستعجال في المشاركة.