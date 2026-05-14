قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي أبو جريشة: يحيى الكومي غرق الإسماعيلي.. وجميع المجالس مسؤولة عن الهبوط
بث مباشر.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية إطلاق المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل
مصر تعلن إطلاق أكبر وأول مرصد لسوق العمل عالميا
نادي الزمالك يستقبل بعثة اتحاد العاصمة الجزائري بالورود في القاهرة
سيارات شبابية 2026 سعرها 950 ألف جنيه
إيران .. زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة بردسير في محافظة كرمان
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
مصر تقفز للمركز الثاني عالميا في التدريب.. ومدبولي يشهد إطلاق المليون رخصة دولية لتأهيل الشباب
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يطلق مبادرة المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل بصندوق تطوير التعليم
إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالعاشر من رمضان
نور وصرخة مؤجلة على "النهار" في المهرجان الختامي لنوادي المسرح.. الليلة
الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. ودرجات الحرارة تصل إلى 42 درجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أفريكسيم بنك: 9.5 مليار دولار مقدمة لمصر خلال 3 سنوات

إفريكسيم بنك وقيادة البنك المركزي المصري
إفريكسيم بنك وقيادة البنك المركزي المصري
محمد يحيي

كشف الدكتور جورج إيلومبي، رئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير " إفريكسيم بنك"، عن ارتفاع حجم التمويلات المقدمة من البنك لمصر خلال 3 سنوات إلي 9.5 مليار دولار.

 أوضح في تصريحات له على هامش انعقاد المؤتمر الصحفي للاعلان عن تفاصيل استضافة مصر لفعاليات الاجتماعات السنوية الـ33 بمدينة العلمين الجديدة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ أن هذه التمويلات تعكس قوة الشراكة مع الدولة المصرية وثقة البنك في الاقتصاد المصري.

مركز التجارة الإفريقي بالعاصمة الادارية

أشار  إلى مشروع إنشاء مركز التجارة الإفريقي التابع للبنك في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تم وضع حجر أساسه في ديسمبر 2025، بتكلفة تصل إلى 250 مليون دولار.

أوضح أنه سيمثل إضافة نوعية تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتسهيل التجارة والمدفوعات والخدمات اللوجستية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

بنك الذهب الافريقي

كما تطرق إلى مشروع "بنك الذهب الإفريقي" المقترح، والذي يهدف إلى تنظيم سلاسل القيمة للذهب داخل القارة، وإضفاء الطابع الرسمي عليها، وتعزيز احتياطيات البنوك المركزية الإفريقية، وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية ومراكز التداول العالمية.

تفاصيل الاجتماعات السنوية

وعلى مدار السنوات، نجحت الاجتماعات السنوية لـ "أفريكسيم بنك" في ترسيخ مكانتها كأحد أهم المنصات العالمية لصياغة الرؤى الاقتصادية لمستقبل إفريقيا ودفع عجلة التجارة البينية في إفريقيا.

ومن المتوقع أن تجمع الاجتماعات للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد عددًا من القادة والوزراء ومحافظي البنوك المركزية والأكاديميين ورواد الأعمال والمستثمرين من القطاع الخاص وشركاء التنمية، لمناقشة القضايا الجوهرية التي تُشكّل مستقبل أفريقيا الاقتصادي وأجندتها التجارية، والعمل على صياغة حلول عملية لمواجهة تحديات القارة.

ومن المقرر أن تتضمن الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد نقاشات رفيعة المستوى على مستوى السياسات، وجلسات عامة، ومنتديات أعمال واستثمار، ومراسم توقيع اتفاقيات، وفعاليات تواصل، واجتماعات ثنائية، ومنتديات متخصصة في التجارة البينية الأفريقية وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، كما يشتمل البرنامج على عروض تقديمية حول تمويل التجارة والتصنيع والطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي.

البنك المركزي المصري اخبار مصر إفريكسيم بنك العاصمة الادارية الجديدة بنك الذهب اخببار مصر مال واعمال مركز التجارة الإفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

صورة ارشيفية

قبل عيد الأضحى.. التأمينات تستعد لموعد صرف معاشات يونيو

مشاجرة بسبب كلاب

خناقة ستات.. كواليس مشاجرة نسائية بسبب إطعام الكلاب في أكتوبر

الغندور

«الغندور» يفتح النار ويُثير الجدل: لماذا لم يطلب الأهلي حكامًا أجانب لمباراة المصري؟

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

سعر الدولار

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس 14 مايو

الحجر الأسود

هل يشفع الحجر الأسود للمسلمين يوم القيامة؟.. تعرف على فضله وحقيقة شفاعته

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

ترشيحاتنا

يونس هشام

ساعدونى أجيب حق بابا.. استغاثة مؤثرة من طالب تهز السوشيال ميديا

طاجن الخضار

خفيفة ومُغذّية .. وصفة اقتصادية لطاجن الخضار في الفرن

قطر

قطر تدين اقتحام وزير بحكومة الاحتلال ومستوطنين المسجد الأقصى

بالصور

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

مقادير بسيطة.. طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

إطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد