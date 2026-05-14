أفريكسيم بنك: 9.5 مليار دولار مقدمة لمصر خلال 3 سنوات

كشف الدكتور جورج إيلومبي، رئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير " إفريكسيم بنك"، عن ارتفاع حجم التمويلات المقدمة من البنك لمصر خلال 3 سنوات إلي 9.5 مليار دولار.

أوضح في تصريحات له على هامش انعقاد المؤتمر الصحفي للاعلان عن تفاصيل استضافة مصر لفعاليات الاجتماعات السنوية الـ33 بمدينة العلمين الجديدة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ أن هذه التمويلات تعكس قوة الشراكة مع الدولة المصرية وثقة البنك في الاقتصاد المصري.

مركز التجارة الإفريقي بالعاصمة الادارية

أشار إلى مشروع إنشاء مركز التجارة الإفريقي التابع للبنك في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تم وضع حجر أساسه في ديسمبر 2025، بتكلفة تصل إلى 250 مليون دولار.

أوضح أنه سيمثل إضافة نوعية تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتسهيل التجارة والمدفوعات والخدمات اللوجستية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

بنك الذهب الافريقي

كما تطرق إلى مشروع "بنك الذهب الإفريقي" المقترح، والذي يهدف إلى تنظيم سلاسل القيمة للذهب داخل القارة، وإضفاء الطابع الرسمي عليها، وتعزيز احتياطيات البنوك المركزية الإفريقية، وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية ومراكز التداول العالمية.

تفاصيل الاجتماعات السنوية

وعلى مدار السنوات، نجحت الاجتماعات السنوية لـ "أفريكسيم بنك" في ترسيخ مكانتها كأحد أهم المنصات العالمية لصياغة الرؤى الاقتصادية لمستقبل إفريقيا ودفع عجلة التجارة البينية في إفريقيا.

ومن المتوقع أن تجمع الاجتماعات للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد عددًا من القادة والوزراء ومحافظي البنوك المركزية والأكاديميين ورواد الأعمال والمستثمرين من القطاع الخاص وشركاء التنمية، لمناقشة القضايا الجوهرية التي تُشكّل مستقبل أفريقيا الاقتصادي وأجندتها التجارية، والعمل على صياغة حلول عملية لمواجهة تحديات القارة.

ومن المقرر أن تتضمن الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد نقاشات رفيعة المستوى على مستوى السياسات، وجلسات عامة، ومنتديات أعمال واستثمار، ومراسم توقيع اتفاقيات، وفعاليات تواصل، واجتماعات ثنائية، ومنتديات متخصصة في التجارة البينية الأفريقية وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، كما يشتمل البرنامج على عروض تقديمية حول تمويل التجارة والتصنيع والطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي.