كواليس أزمة «أدوية السطح» في سوهاج.. لجنة تفتيش تكشف الواقعة وتحرك عاجل من الصحة| صور

أعادت واقعة العثور على كميات من الأدوية أعلى سطح مستشفى سوهاج العام، فتح ملف الرقابة داخل المؤسسات الصحية بمحافظة سوهاج، بعدما أثارت الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجة كبيرة من الجدل والاستياء بين المواطنين، وسط مطالب بكشف تفاصيل الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وكشفت مصادر بمديرية الصحة أن الواقعة تم اكتشافها قبل نحو أسبوعين، خلال مرور مفاجئ نفذته لجنة متابعة وتفتيش تم تشكيلها بتكليف من الدكتور عمرو دويدار، لمراجعة أوضاع العمل داخل مستشفى سوهاج العام والوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات الطبية والإدارية.

ماذا حدث؟

وخلال أعمال التفتيش، رصدت اللجنة وجود كميات من الأدوية مخزنة أعلى سطح المستشفى في مشهد أثار علامات استفهام واسعة، خاصة مع ارتباط الأدوية بظروف حفظ وتخزين دقيقة تتطلب رقابة مشددة.

وعلى الفور تم إعداد مذكرة رسمية بالواقعة، مع اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية تجاه الإدارة السابقة للمستشفى، وإحالة الأمر للجهات المختصة للتحقيق.

وأكد المصدر أن مديرية الصحة تعاملت مع الواقعة بجدية كاملة فور اكتشافها، مشيرًا إلى أن الهدف من حملات المتابعة الأخيرة هو ضبط منظومة العمل داخل المستشفيات الحكومية، والتأكد من الالتزام بمعايير السلامة والجودة في التعامل مع الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتزامنت الواقعة مع تغييرات إدارية شهدها المستشفى مؤخرًا، بعدما قرر الدكتور عمرو دويدار تكليف الدكتور هشام فواز بإدارة المستشفى خلفًا لـ الدكتور إيهاب هيكل، في خطوة تستهدف إعادة الانضباط الإداري ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.