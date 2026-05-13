تحقيقات موسعة في واقعة الاعتداء على تلميذة بمدرسة في سوهاج.. والنيابة الإدارية تتحرك

في تحرك عاجل عقب الواقعة التي هزت الشارع السوهاجي، باشرت النيابة الإدارية تحقيقات موسعة لكشف ملابسات اتهام عامل خدمات معاونة بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة سوهاج بهتك عرض تلميذة بالصف الثاني الابتدائي داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وسط حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي.

وانتقل فريق من أعضاء النيابة الإدارية صباح اليوم إلى مقر المدرسة محل الواقعة، لإجراء معاينة ميدانية دقيقة للموقع، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية بسوهاج القسم الأول؛ للوقوف على أوجه القصور الإداري والإشرافي التي ربما ساهمت في وقوع الحادث.

تحقيقات عاجلة وقرارات هامة

وضم فريق التحقيق كلًا من المستشارة أسماء عبد الكريم النجار، وعرفات عنبر رئيس النيابة، وإيمان عبد السميع وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار عمر عبداللطيف مدير النيابة الإدارية بسوهاج القسم الأول، وبمرافقة مسؤولي الإدارة التعليمية ومديرية التربية والتعليم.

وشهدت المعاينة الاستماع لأقوال التلميذة المجني عليها بحضور الأخصائي الاجتماعي، إلى جانب سماع شهادات عدد من زميلاتها داخل المدرسة، في محاولة لإعادة رسم تفاصيل الواقعة وكشف ما حدث بدقة.

كما أجرى فريق النيابة معاينة فنية لدورات المياه والممرات المؤدية إليها، وهي الأماكن التي أشارت إليها الطفلة خلال التحقيقات، مع إعداد رسم كروكي تفصيلي للموقع؛ لتحديد مدى وجود قصور في الإشراف أو التأمين داخل المدرسة.

وفي السياق ذاته، أصدرت النيابة الإدارية عدة قرارات عاجلة، شملت تكليف إدارات المتابعة والمراجعة الداخلية بمديرية التعليم بإعداد تقرير شامل حول الواقعة، واستدعاء الموجه لاستكمال شهادته الفنية، إلى جانب إلزام إدارة المدرسة بتقديم سجلات الحماية المدرسية وكشوف الإشراف اليومي ونوبتجيات العمال.

كما قامت النيابة بفحص سجلات الحضور والانصراف، والتأكد من الموقف القانوني للمتهم، الذي جرى حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات الجنائية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في حماية التلاميذ داخل المدرسة.