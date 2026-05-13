جنايات سوهاج تسدل الستار على قضية اتجار بالمواد المخدرة

أسدلت محكمة جنايات سوهاج الستار على واحدة من قضايا الاتجار بالمواد المخدرة التي أثارت حالة من القلق داخل دائرة مركز طهطا، بعدما أصدرت حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ضد المتهم “خ. ف”، عامل، عقب إدانته بالاتجار في مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين، فيما عاقبته المحكمة بالسجن 3 سنوات أخرى بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى عام 2026، بورود معلومات سرية إلى رجال المباحث تفيد بقيام المتهم بتحويل نشاطه الإجرامي إلى وكر لترويج المواد المخدرة بين الشباب، مستغلًا تحركاته داخل نطاق مركز طهطا لتوزيع السموم البيضاء وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين وأمن المجتمع.

وبحسب التحريات، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لرصد تحركات المتهم والتأكد من صحة المعلومات الواردة، قبل أن يتم استصدار الإجراءات القانونية اللازمة، لتنطلق مأمورية أمنية نجحت في ضبطه متلبسًا وبحوزته كمية من مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع، بالإضافة إلى كمية أخرى ثبت حيازته لها بقصد التعاطي.

وخلال التحقيقات، لم يجد المتهم مفرًا من الاعتراف أمام جهات التحقيق بتفاصيل نشاطه الإجرامي، مؤكدًا اعتياده الاتجار في المواد المخدرة إلى جانب تعاطيه لها، ليتم إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها الرادع.