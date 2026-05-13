صورة الرئيس السيسي تتصدر بدء افتتاح مطبعة جامعة سوهاج المركزية الجديدة

افتتح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، المطبعة المركزية الجديدة بمقر الجامعة بمدينة سوهاج الجديدة، بتكلفة 3 ملايين جنيه، وذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير البنية التكنولوجية ودعم منظومة الطباعة والدعاية والإعلان داخل القطاعات المختلفة بالجامعة.

جامعة سوهاج

وأكد النعماني أن افتتاح المطبعة المركزية الجديدة ستسهم في تلبية احتياجات الجامعة المختلفة من أعمال الطباعة والدعاية، وتقليل الاعتماد على الجهات الخارجية، بما يحقق سرعة الإنجاز وترشيد النفقات ودعم الهوية المؤسسية للجامعة.

وقال إن صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي تصدرت إنتاج المطبعة، تأكيدًا على دعم الدولة المصرية لمسيرة التنمية والتحديث في مختلف القطاعات، خاصة قطاع التعليم الجامعي.

وأوضح الدكتور صلاح جمال، مدير المطبعة، أن المطبعة المركزية الجديدة تضم ماكينة طباعة بانر حديثة من ماركة “TAIMES T8Q”، والتي تُعد من الماكينات المتقدمة في مجال طباعة الأوت دور Outdoor، بمقاس 3.20 متر، وتمتاز بسرعة إنتاجية وأداء عالٍ في تنفيذ اللافتات والبانرات والفينيل والفلكس المضيء.

وأضاف عبد الله الخطاط، المسئول الفنى للطباعة الديجيتال والطباعة الرقمية، أن الماكينة مزودة بهدود طباعة يابانية 512 بدقة 30 PL.

وذلك إلى جانب مواتير سيرفو يابانية، وتعمل بأحبار Solvent بنظام ألوان CMYK، بما يضمن جودة طباعة عالية وكفاءة تشغيل متميزة.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسين طه، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر عبد الفتاح، أمين الجامعة المساعد، ونخبة من عمداء الكليات المختلفة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين المطبعة.