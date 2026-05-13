أخبار الوادي الجديد: قرب الانتهاء من تنفيذ محور «الخارجة - سوهاج» بطول 142كم.. ونائب المحافظ يفتتح مشروعات «آفاق» التنموية بمركز بلاط

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

محافظة الوادى الجديد: قرب الانتهاء من تنفيذ محور الخارجة سوهاج بطول 142 كم



أعلنت محافظة الوادى الجديد عن قرب الانتهاء من تنفيذ أحدث مشروعات الطرق بالمحافظة وهو محور الخارجة سوهاج بطول 142 كيلو مترا، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى للمحور بطول 117 كيلو مترا، وهو أحد المحاور المهمة لربط محافظة الوادى الجديد بمحافظات الصعيد، وجارى الانتهاء من اعمال المرحلة الثانية تحت إشراف جهاز تعمير الوادى الجديد.



ويأتى تنفيذ المشروع فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمحافظات، وتهيئة المناخ لجذب وزيادة الاستثمارات والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية، من خلال تطوير وإنشاء ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والطرق المحورية التى تربط بين المحاور الرئيسية فى جميع محافظات.

ويساهم الطريق فى تقليل مسافة الانتقال بين مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد ومدينة الكوامل بمحافظة سوهاج من مسافة 345 كم إلى 142 كم و ذلك فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة و تهيئة المناخ لجذب وزيادة الاستثمارات والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية ، ولتحقيق أهداف الجذب السكانى من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة على طول الطريق وربط المحافظة بوادى النيل ودفع عجلة التنمية السياحية ، والعمل على سهولة النقل والانتقال وخفض زمن نقل المنتجات والحاصلات الزراعية والتعدينية وتوفير استهلاك الوقود .

- طول الطريق 142 كيلو مترًا لربط الوادى الجديد بسوهاج

وجرى الانتهاء من إجراء الدراسات والمسح الميدانى لمسار الطريق بطول 142 كيلو متر وطرح الأعمال الإنشائية والهندسية بواسطة جهاز البحوث والدراسات بالجهاز المركزى للتعمير، واستكمال الأعمال المساحية والتصميمات بالمرحلة الثانية للطريق كمحور جديد من محاور التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة.



والمشروع يتم تنفيذه على ثلاثة مراحل

1 – المرحلة الأولى بطول (117 كم / فردى )

تبدأ من مدينة الكوامل بمحافظة سوهاج باتجاه مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد

2- المرحلة الثانية بطول (25 كم / الازدواج )

من مدينة الخارجة حتى النقب

3- المرحلة الثالثة بطول (100كم / فردى )

ويأتى الازدواج للمرحلة الأولى من منطقة النقب وحتى طريق أسيوط الغربى ورفع كفاءة الوصلة القائمة بطول 17 كم فردى حتى كمين مدينة الكوامل.

وجرى الإعلان عن طرح مساحات كبيرة من الأراضى الصالحة للزراعة على جانبى الطريق بنطاق محافظة الوادى الجديد وتسابقت الشركات والمستثمرون على تلك الأراضى ونفذت فعليا جميع المساحات المتاحة للاستثمار الزراعى بنطاق هذا المحور الجديد، حيث ساهم تطوير شبكة الطرق ساهم فى التوسع فى الإستثمار الزراعى وإضافة اكثر من 400 ألف فدان.

بحضور سفير اليابان ونائب وزيرة التضامن

نائب محافظ الوادي الجديد يفتتح مشروعات "آفاق "التنموية بمركز بلاط

أنابت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، السيد محمد كجك نائب المحافظ، صباح اليوم، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية التابعة لمؤسسة " آفاق " للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجانب الياباني بمركز بلاط، وذلك بحضور السيد "فوميو إيواي" سفير اليابان لدى مصر، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ حامد الشيخ رئيس المركز، والأستاذ محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ولفيف من القيادات الوزارية والتنفيذية وممثلي مؤسسة "آفاق" للتنمية الاجتماعية ، وذلك في إطار دعم مشروعات التمكين الاقتصادي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة على أرض المحافظة.

وأشاد الوفد بمكونات المشروع الذي يضم مزرعه نخيل على مساحه 100 فدان، وثلاجات حفظ الخضروات والفاكهة ووحدة التثليج السريع وورشة صيانة معدات ومشروع إنتاج حيواني وقاعة تدريب للعاملين بالمشروع ومعمل إنتاج الألبان وتدريب السيدات على مراحل التصنيع الذي تم تمويله من سفارة اليابان بتكلفة ٥٥ ألف دولار، وتستفيد منه ٢٥ سيدة من قرى مركزي بلاط والداخلة، حيث قاموا بتفقد مراحل التصنيع والإنتاج بالمشروع، والتي تبدأ باستلام وفحص الألبان وقياس نسب الجودة والحموضة، وصولًا إلى إنتاج أصناف متنوعة من المنتجات مثل الزبادي والجبن وفق اشتراطات سلامة الغذاء ومعايير الجودة، مثمنين أوجه التعاون والشراكة المصرية اليابانية وتبادل الخبرات في دعم مشروعات التنمية المجتمعية والاقتصادية بالمحافظة.

تعليم الوادى الجديد: نهدف لتطبيق اللوائح واكتشاف السلبيات وإيجاد حلول جذرية لها

أعلن الدكتور إبراهيم قناوى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد عن تطبيق جميع محاور العمل المنهجى من أجل النهوض بالعملية التعليمية على أرض المحافظة وتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائها منها، مؤكدا على الدور المهم والمحورى لمديرى المدارس والمعلمين، وأن نجاح منظومة العمل لحسن إدارتهم داخل المدرسة.

- تطبيق اللوائح والقوانين الداعمة لتحقيق الانضباط

وشدد قناوى على مراعاة الالتزام باللوائح والقرارات المنظمة لتحقيق الانضباط والوقوف على أهم المشاكل والسلبيات التي تواجه العملية التعليمية بالمدرسة وايجاد الحلول العاجلة لها، والمتابعة الدورية والمستمرة للعملية التعليمية داخل المدرسة والتأكد من انضباطها تقديم خدمة تعليمية متميزة لللطلاب وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وجاذبة توفير بيئة تعليمية جاذبة داخل الفصول الدراسية وفق الإمكانيات المتاحة والاستفادة من كافة العناصر البشرية داخل المدرسة لخدمة طلابها.

- دعم التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور

وأكد وكيل تعليم المحافظة على ضرورة الاهتمام بالأنشطة التربوية المختلفة والعمل على صقل مهارات الطلاب ضرورة التحفيز والتشجيع للطلاب والمعلمين المتميزين والعمل من أجل منظومة تعليمية متكاملة داخل المدرسة استقبال أولياء الأمور والاستماع لمشكلاتهم وبحث مقترحاتهم بما فيه مصلحة الطالب، والرعاية الاجتماعية للطلاب والاستماع إليهم وفتح باب الحوار معهم بصفة دورية للوصول بهم لأعلى مستوى من الانضباط والالتزام والتفوق، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان حسن وانضباط العمل.