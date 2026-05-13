رابط تقديم رياض الاطفال وأولى ابتدائي 2027 بالمدارس الرسمية|التعليم: ترقبوه أول يونيو

رابط تقديم رياض الاطفال والصف الأول الابتدائي في المدارس الرسمية

رابط تقديم رياض الاطفال والصف الأول الابتدائي 2027 في المدارس الرسمية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تفعيله على موقعها الرسمي من يوم 1 يونيو 2026

رابط تقديم رياض الاطفال والصف الأول الابتدائي في المدارس الرسمية .. بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم سوف يظهر على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي https://emis.gov.eg/

تقديم رياض الاطفال والصف الأول الابتدائي 2027 في المدارس الرسمية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم بدء تقديم رياض الاطفال والصف الأول الابتدائي في المدارس الرسمية والرسمية لغات إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم ، خلال الفترة من ١ يونيو حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني https://emis.gov.eg/

شرط السن في تقديم رياض الاطفال والصف الأول الابتدائي 2027 في المدارس الرسمية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لـ شرط السن في تقديم رياض الأطفال في المدارس الرسمية والرسمية لغات ، فيعد الحد الأدنى لسن التقدم هو ٤ سنوات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن شرط السن في تقديم الصف الأول الابتدائي في المدارس الرسمية والرسمية لغات كالتالي : الحد الأدنى لسن التقدم لا يقل عن ٦ سنوات، ولا يزيد عن ٩ سنوات، وذلك طبقًا للقرار الوزاري رقم (١٥٤) لسنة ١٩٨٩ بشأن الالتحاق بمدارس الوزارة

تنسيق رياض الاطفال والصف الأول الابتدائي 2027 في المدارس الرسمية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تنسيق رياض الاطفال والصف الأول الابتدائي في المدارس الرسمية والرسمية لغات ، يتم من خلال المديريات التعليمية بكل محافظة وفقًا للكثافات والظروف المتاحة بكل مديرية تعليمية.

خطوات تقديم رياض الاطفال والصف الأول الابتدائي 2027 في المدارس الرسمية

كما أوضحت الوزارة أنه فور تسجيل ولي الأمر لطلب تقديم رياض الاطفال والصف الأول الابتدائي في المدارس الرسمية ، يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة، ويمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، وعقب إعلان النتيجة، يمكن التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي للطالب، ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة للقبول النهائي، بعد مراجعة الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

وأكدت الوزارة أنه في حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه، يمكن للمدرسة مساعدته، بحيث يتولى مسؤول وحدة المعلومات تسجيل رغبة الطالب في الالتحاق إلكترونيًا، من خلال التطبيق الإلكتروني المُعد للمدارس (التقدم للصف الأول الابتدائي فقط)، بعد الإطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وفي حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائي.

كما تنوه الوزارة أنه بالنسبة للمتقدمين للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال (الرسمي)، يتم متابعة موقف التقدم الإلكتروني، والبت في الطلبات المقدمة من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص للمديريات والإدارات التعليمية.

وفيما يخص الطلاب الوافدين، تشير الوزارة إلى أنه على ولي الأمر تقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية، حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات، ثم يتم إخطار المدارس بالطلاب المقبولين، ويتعين على مديري المدارس تسجيل بياناتهم إلكترونيًا، عقب تحديث قاعدة بيانات المدارس للعام الدراسي الجديد.