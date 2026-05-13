هيئة الاستثمار: التحول الرقمي أولوية استراتيجية خلال المرحلة الحالية

عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع كوادر الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة، بحضور المهندس شريف يحيى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون التطوير والتحول الرقمي، والدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات التطوير والتحول الرقمي داخل الهيئة.

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة تطوير البنية التكنولوجية للهيئة ورفع كفاءة المنصات والخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المستثمرين، وتعزيز كفاءة بيئة الأعمال.



واستعرض الدكتور عوض جهود الهيئة خلال الفترة الماضية في مجال التحول الرقمي، وما تحقق من تطور في تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات، بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي.

وأشار إلى أن الهيئة تولي ملف التحول الرقمي أولوية استراتيجية خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد أهم محاور تطوير مناخ الاستثمار وتيسير رحلة المستثمر، مؤكدًا أن التوسع في الخدمات الرقمية يسهم في تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الأداء، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي في بيئة الاستثمار المصرية، ويواكب توجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة.

رقمنة الخدمات الاستثمارية

وشدد الرئيس التنفيذي للهيئة على أهمية الاستمرار في رقمنة مختلف الخدمات الاستثمارية، بما يخفف الضغط على مراكز خدمات المستثمرين على مستوى الجمهورية، ويضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة وشفافية.



وتأتي هذه الجهود في إطار توجهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء داخل الوزارة والجهات التابعة لها، دعمًا لجهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.