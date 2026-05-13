فستان ناعم.. ليلى أحمد زاهر تستعرض حملها

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر ، متابعيها بصورها الجديدة خلال حضورها مهرجان كان السينمائي رفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

وأطلت ليلى أحمد زاهر ، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الابيض ، وجاء الفستان بتصميم جذاب من الريش باللون البينك ليضيف لمسه ناعمة ومميزة.

كما اختارت ليلى زاهر، تسريحة ناعمة وبسيطة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ليلى زاهر، في المكياج على اللون البينك الناعم ليبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع ليبرز جمال أنوثتها.