مليار دولار خسائر في شهرين.. إيرادات المطارات الرئيسية في الشرق الأوسط

حذر مجلس المطارات الدولي ، من أن ارتفاع أسعار الوقود وتذاكر الطيران، قد يدفع شركات الطيران إلى تقليص المزيد من الرحلات خلال الصيف.

وقال مجلس المطارات الدولي في بيان له، إن أسعار وقود الطائرات تجاوزت 200 دولار للبرميل خلال معظم أبريل قبل تراجعها إلى نحو 150 دولاراً هذا الشهر، وسط اضطرابات مرتبطة بحرب إيران وتعطل الملاحة عبر هرمز.

وأضاف : مجلس المطارات الدولي يقدّر خسائر إيرادات المطارات الرئيسية في الشرق الأوسط بنحو مليار دولار خلال مارس وأبريل، مع تراجع الشحن الجوي 52%.

وتواجه شركات الطيران عشرات المليارات من الدولارات كتكاليف إضافية للوقود، ما يدفعها إلى رفع الأسعار وإلغاء الرحلات غير المربحة.

وأشار البيان، إلى ان حركة الطيران خلال الأسابيع التسعة الماضية تعمل عند 53% فقط من مستويات التشغيل المعتادة، بحسب بيانات مجلس المطارات الدولي.