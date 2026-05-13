إسرائيل تحتجز مسئولًا أمميًا رفيعًا في مطار «بن جوريون» بسبب زيارة سابقة إلى غزة

احتجزت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشئون السلامة والأمن، جيل ميشو، خلال وجوده في مطار بن جوريون، على خلفية زيارة سابقة أجراها إلى قطاع غزة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.



وبحسب التقارير، صادرت السلطات الإسرائيلية جواز سفر المسؤول الأممي أثناء خضوعه لإجراءات التفتيش داخل المطار، قبل نقله إلى منطقة انتظار خاصة تمهيدًا لاستجوابه بشأن زيارة رسمية كان قد قام بها إلى غزة في أغسطس الماضي، والتي تمت حينها بتنسيق مسبق مع الجانب الإسرائيلي.

ووصف ميشو ما تعرض له بأنه إجراء غير مسبوق بحق مسئول رفيع في الأمم المتحدة، مؤكدًا أنه لم يواجه معاملة مماثلة خلال زياراته إلى دول أخرى.



وفي أعقاب الواقعة، قرر المسئول الأممي إلغاء لقاءاته الرسمية داخل إسرائيل، في خطوة تعكس حالة الاستياء من التعامل معه، وسط تصاعد الانتقادات الدولية الموجهة لإسرائيل بشأن تعاملها مع المؤسسات الأممية العاملة في الأراضي الفلسطينية، خاصة في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة.