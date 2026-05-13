أستاذ علوم سياسية: ما يحدث في غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة وسط صمت دولي

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بـجامعة القدس، أن الأوضاع داخل قطاع غزة تشهد تصعيدًا بالغ الخطورة في ظل استمرار العمليات العسكرية وتفاقم الأزمة الإنسانية، مشيرًا إلى أن حجم الدمار والمعاناة الإنسانية وصل إلى مستويات غير مسبوقة وسط حالة من الصمت الدولي.

وأوضح الرقب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» المذاع عبر قناة DMC، أن الإعلام المصري لعب دورًا مهمًا في نقل صورة ما يجري داخل القطاع، إلى جانب دعمه المستمر للقضية الفلسطينية وتسليطه الضوء على معاناة المدنيين.

وأشار إلى وجود انتهاكات جسيمة يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل مراكز الاعتقال الإسرائيلية، موضحًا أن معتقل «سدي تيمان» المقام في صحراء النقب، شهد انتهاكات خطيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وأضاف أن مئات الفلسطينيين فقدوا حياتهم داخل مراكز الاعتقال نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، مؤكدًا أن ما يحدث يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والأسرى.

