يُصيبك بأمراض خطيرة .. احذر من استخدام غسول الفم يوميًا يضر بصحتك

مخاطر إستخدام غسول الفم بشكل يومي
آية التيجي

حذّر عدد مُتزايد من خبراء طب الأسنان من الاستخدام اليومي لغسول الفم، مؤكدين أنه قد لا يكون ضرورياً كما يعتقد الكثيرون، بل وقد يحمل مخاطر صحية محتملة مرتبطة ببعض الأمراض الخطيرة مثل السرطان وأمراض القلب.

ويستخدم نحو ثلث البالغين في المملكة المتحدة غسول الفم بشكل منتظم ضمن روتين العناية اليومية، إلا أن متخصصين أوضحوا أن فوائده قد تكون محدودة مقارنة بتنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون.

بحسب خبراء من Dentistry، فإن تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يومياً باستخدام معجون يحتوي على الفلورايد يظل الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من التسوس وأمراض اللثة، بينما يعتبر غسول الفم “إضافة غير ضرورية” في معظم الحالات.

وقال البروفيسور ديفيد كونواي من جامعة University of Glasgow إن الاستخدام الروتيني لغسول الفم “لا يُنصح به بشكل عام”، مشيراً إلى أن تنظيف الأسنان الصحيح يغني عنه في معظم الحالات.

مخاوف من ارتباطات صحية خطيرة

وأشارت دراسات علمية إلى احتمال وجود ارتباط بين بعض أنواع غسول الفم وأمراض خطيرة، من بينها السرطان وأمراض القلب.

وتكمن المخاوف في احتواء بعض المنتجات على نسبة كحول تصل إلى 27%، حيث يعتقد بعض الباحثين أن الاستخدام المتكرر قد يؤثر على البكتيريا المفيدة في الفم، والتي تلعب دوراً مهماً في صحة الجسم العامة.

كما حذّر بعض الأطباء من أن الاستخدام المفرط للمطهرات القوية داخل الفم قد يخل بتوازن البكتيريا الطبيعية، مما قد ينعكس سلباً على صحة القلب والأوعية الدموية.

رأي الخبراء

ويرى أطباء الأسنان أن غسول الفم قد يكون مفيداً فقط في حالات محددة، مثل علاج التهابات اللثة أو تقرحات الفم، أو في حالات التسوس المرتفع، ولكن تحت إشراف طبي ولمدة قصيرة.
وأكد الدكتور براڤين شارما من جمعية أطباء الأسنان البريطانية أن المشكلة ليست في المنتج نفسه، بل في “الاستخدام العشوائي دون حاجة طبية”.

نصائح للحفاظ على صحة الفم

وقدم الخبراء مجموعة من النصائح البديلة للحفاظ على صحة الفم دون الاعتماد المفرط على غسول الفم، ومنها:
ـ تنظيف الأسنان مرتين يومياً بمعجون يحتوي على الفلورايد
ـ تجنب شطف الفم مباشرة بعد التفريش
ـ شرب الماء بانتظام للحفاظ على رطوبة الفم
ـ مضغ العلكة الخالية من السكر لتحفيز اللعاب
ـ تناول أطعمة طبيعية تساعد على تنظيف الفم مثل التفاح والجزر

