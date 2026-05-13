خطة ترامب تجاه إيران .. شروط صارمة لإنهاء الحرب | باحث يكشف التفاصيل

كشف توم واريك، كبير الباحثين في المجلس الأطلسي، عن الخيارات أمام دونالد ترامب بعد تعثر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، ومدى إمكانية إقناع أو إرغام إيران على القبول بشروطه، قائلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد اجتمع بالأمس مع مجموعة من مستشاريه، حيث إنه سيتوجه قريبًا إلى الصين يوم الخميس المقبل، لعقد اجتماع مع الرئيس شي جين بينج.

أضاف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية،وتقدمه الإعلامية نهى درويش، أن الجميع يعتقد أنه لن يطرأ جديد على موضوع الحرب مع إيران قبل عودته مرة أخرى، متابعا: "كما تعلمون، فإن العرض الإيراني ليس قريبًا بأي حال من الأحوال مما تتوقعه الولايات المتحدة الأمريكية".

أوضح واريك أنه يظن أن الحصار البحري سيستمر، وفي الوقت نفسه ستتواصل المحاولات لإخراج السفن المحاصرة في الخليج العربي، لكنه لا يعتقد أن تكون هناك أي تغييرات جوهرية في الموقف بسبب الزيارة إلى الصين.