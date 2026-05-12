الولايات المتحدة: إدارة ترامب تقرض شركات الطاقة 53 مليون برميل من الاحتياطي

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها ستقرض 53.3 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي إلى شركات الطاقة.

وذلك في إطار جهد دولي يهدف إلى استقرار أسواق النفط المتأثرة بالصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران.

واقترضت 9 شركات، من بينها إكسون موبيل وترافيجورا وماراثون بتروليوم كومباني، نحو 58% من إجمالي 92.5 مليون برميل عرضت وزارة الطاقة الأمريكية إقراضها الشهر الماضي؛ بحسب ما ذكرته وكالة (بلومبرج) الأمريكية.

وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد أقرضت بالفعل نحو 80 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي خلال الربيع الحالي، وتسعى إلى ضخ إجمالي 172 مليون برميل.

ويمثل هذا الحجم التزام الولايات المتحدة ضمن اتفاق أُبرم في مارس مع أكثر من 30 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية للإفراج عن نحو 400 مليون برميل عالميًا.

ويهدف السحب المنسق من الاحتياطيات إلى مواجهة ارتفاع أسعار النفط والوقود بعد إغلاق إيران لمضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو 20% من إمدادات النفط العالمية يوميًا.

ووصف فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، الحرب بأنها تسببت في أكبر أزمة طاقة مسجلة على الإطلاق.

وقال بيرول في 7 مايو إن الوكالة مستعدة للإفراج عن كميات إضافية من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية إذا استمرت اضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع.

وأضاف أن الدول الأعضاء أفرجت حتى الآن عن 20% من الاحتياطيات المتاحة، وفقًا لما ذكره بيرول.