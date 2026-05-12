قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو الغيط يؤكد أهمية الدعم الصيني للقضايا العرببة ورفضه أزدوجية المعايير الدولية
بعد نشر صدى البلد الواقعة.. الداخلية تعلن تفاصيل تهريب صاحب مصنع ألبان هواتف محمولة داخل صفائح الجبنة بالقطامية
الرئيس السيسي يبحث تعزيز استثمارات شركة CMA – CGM الفرنسية بمصر
الخارجية الأمريكية: مكافأة 15 مليون دولار مقابل معلومات عن مصادر تمويل الحرس الثوري
تمهيدا للتشغيل التجريبي.. القومي للإعلانات يتابع تنفيذ المنصة الإلكترونية لرقمنة تراخيص الطرق
بمشاركة مصرية فرنسية واسعة.. كواليس الاتفاق على ملفات القمة الافتتاحية في نيروبي
شهامة الغربة.. مقتل شاب مصري في إيطاليا بطعنة غادرة في القلب| تفاصيل
أزمة مالية.. هل تكون الكونفدرالية طوق نجاة الزمالك بعد القضايا المرفوعة في فيفا؟
وفاة خامس حالة من ضحايا حادث سنديون
خرج من المسرح القومي تنفيذا لوصيته.. عبد الرحمن أبو زهرة فى طريقه إلى مسجد الشرطة
الحكومة: السياحة تساهم بـ3.7% من الناتج المحلي المصري وتواصل النمو
المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بتوسيع عقوبات الاتحاد الأوروبي لتشمل حكومة الاحتلال والكنيست
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الولايات المتحدة: إدارة ترامب تقرض شركات الطاقة 53 مليون برميل من الاحتياطي

الولايات المتحدة : إدارة ترامب تقرض شركات الطاقة أكثر من 53 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي
الولايات المتحدة : إدارة ترامب تقرض شركات الطاقة أكثر من 53 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي
أ ش أ

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها ستقرض 53.3 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي إلى شركات الطاقة.

وذلك في إطار جهد دولي يهدف إلى استقرار أسواق النفط المتأثرة بالصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران.

واقترضت 9 شركات، من بينها إكسون موبيل وترافيجورا وماراثون بتروليوم كومباني، نحو 58% من إجمالي 92.5 مليون برميل عرضت وزارة الطاقة الأمريكية إقراضها الشهر الماضي؛ بحسب ما ذكرته وكالة (بلومبرج) الأمريكية.

وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد أقرضت بالفعل نحو 80 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي خلال الربيع الحالي، وتسعى إلى ضخ إجمالي 172 مليون برميل.

ويمثل هذا الحجم التزام الولايات المتحدة ضمن اتفاق أُبرم في مارس مع أكثر من 30 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية للإفراج عن نحو 400 مليون برميل عالميًا.

ويهدف السحب المنسق من الاحتياطيات إلى مواجهة ارتفاع أسعار النفط والوقود بعد إغلاق إيران لمضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو 20% من إمدادات النفط العالمية يوميًا.

ووصف فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، الحرب بأنها تسببت في أكبر أزمة طاقة مسجلة على الإطلاق. 

وقال بيرول في 7 مايو إن الوكالة مستعدة للإفراج عن كميات إضافية من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية إذا استمرت اضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع.

وأضاف أن الدول الأعضاء أفرجت حتى الآن عن 20% من الاحتياطيات المتاحة، وفقًا لما ذكره بيرول.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النفط الخام الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي شركات الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع  مصر

تهديد مباشر للملاحة.. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

نجل عبدالرحمن ابو زهرة

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

أرشيفية

وول ستريت جورنال: الإمارات شنت هجمات على إيران سرا

ترشيحاتنا

أرشيفية

الأرصاد: ذروة الموجة الحارة وأجواء شديدة الحرارة اليوم الثلاثاء

جوتيريش

أمين عام الأمم المتحدة: الاستثمار في أفريقيا يمثل استقرارا للنظام العالمي

جوتيريش

جوتيريش: القارة الأفريقية تحتاج إلى زيادة مواردها من الطاقة النظيفة بحلول 2040

بالصور

بـ كب جريء.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية

بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية
بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية
بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل في أحدث ظهور

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

فيديو

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد