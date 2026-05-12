قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعدادا للصيف.. الحكومة تقر خطة تدبير احتياجات الوقود لضمان تشغيل محطات الكهرباء بكفاءة
أحمد موسى: إجراءات استباقية لفيروس هانتا وكل دولة تتخذ خطوات
للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية
تحركات متباينة للدولار.. وأقل سعر يسجل 52.77 جنيها
تربوي يطالب بعقد امتحانات الثانوية العامة الجمعة لتسهيل قطع الإنترنت ومنع الغش
الكويت تتهم إيران بالمسئولية عن أعمال عدائية وتلوح بحق الدفاع عن النفس
ترامب: سنرى أمورا جيدة ستحدث في القريب العاجل بشأن إيران
الأهلي يبدأ رحلة حسم بديل توروب و3 مدربين أجانب على طاولة الاختيار
هل تصرف معاشات يونيو قبل إجازة عيد الأضحى ؟ وموعد الزيادة الجديدة
وزير الخارجية الباكستاني يبحث مع نظيره الصيني المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
رسميًا | حمزة عبد الكريم في القائمة المبدئية لمنتخب مصر استعدادًا لـ كأس العالم 2026
رئيس ريال مدريد يدعو إلى انتخابات .. ويترشح مجددًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل تصرف معاشات يونيو قبل إجازة عيد الأضحى ؟ وموعد الزيادة الجديدة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

ينتظر أصحاب المعاشات إعلان الحكومة عن أى قرارات حول تبكير صرف معاشات شهر يونيو قبل حلول إجازة عيد الأضحى 2026.

أصحاب المعاشات

ويبحث ملايين المواطنين وأصحاب المعاشات عن موعد صرف مستحقاتهم عن شهر يونيو 2026 وعن اى قرارات جديدة تخص المعاشات.

هل تقرر الحكومة صرف المعاشات قبل عيد الأضحى ؟ 

حتى الآن لم تصدر أى قرارات من الحكومة حول تبكير صرف معاشات شهر يونيو قبل حلول إجازة عيد الاضحى حيث تصرف  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي معاشات شهر يونيو 2026 مع أول أيام الشهر المقبل، لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) ومنافذ الصرف المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث لم يصدر أي قرار بالتبكير حتى الآن.

ويأتي صرف المعاشات في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة والأسر الأولى بالرعاية، مع استمرار صرف الزيادة السنوية المقررة للمعاشات والتي تم تطبيقها منذ شهر يوليو من العام الماضي وفقًا لأحكام القانون.

منافذ صرف معاشات يونيو 2026

وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة قنوات متنوعة ومتعددة لصرف المعاشات، بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف الضغط على منافذ الصرف التقليدية، وتشمل هذه المنافذ:

ماكينات الصراف الآلي (ATM): المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والمتابعة للبنوك المختلفة ومكاتب البريد المصري، والتي تعمل على مدار الساعة لتتيح الصرف في أي وقت يناسب أصحاب المعاشات.

فروع البنوك: سواء الحكومية (مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر) أو التجارية والخاصة، حيث يمكن لأصحاب المعاشات التوجه إلى أقرب فرع لصرف مستحقاتهم عبر شباك واحد.

مكاتب البريد المصري: المنتشرة في كافة المحافظات والمدن والقرى، والتي تعد من أكثر منافذ الصرف انتشارًا وتيسيرًا لكبار السن في المناطق الريفية والنائية.

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة: لمن يفضلون المعاملات الرقمية والتحول إلى المجتمع اللارقمي، حيث تتيح هذه الخدمة صرف المعاش وتحويله واستخدامه إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى أي منفذ فعلي.

وتُعد هذه المنافذ المتعددة خطوة مهمة لتخفيف الازدحام وتقليل زمن الانتظار، مع توفير خيارات تناسب جميع الفئات العمرية والتكنولوجية.

صرف الزيادة السنوية للمعاشات 2026

في سياق متصل وهام لأصحاب المعاشات، أكدت هيئة التأمين الاجتماعي أن صرف الزيادة السنوية للمعاشات يتم وفق موعد ثابت وواضح حدده القانون المنظم للمنظومة التأمينية، حيث يبدأ تطبيق الزيادة السنوية اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يوليو من كل عام، وذلك طبقًا لنص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وهذا الموعد الثابت يمنح أصحاب المعاشات قدرًا من اليقين والوضوح حول موعد حصولهم على الزيادة السنوية، دون أي تغيير أو تأخير، في إطار الشفافية والاستقرار التشريعي لمنظومة التأمينات في مصر.

نسبة زيادة المعاشات للعام الجاري 2026

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن النسبة النهائية للزيادة الجديدة للعام الجاري 2026 لم تُعلن بعد، وذلك نظرًا لاستمرار إعداد وإتمام الدراسات الاكتوارية اللازمة والتفصيلية، والتي تهدف إلى تحديد نسبة عادلة ومناسبة تحقق التوازن المطلوب بين تحسين دخول أصحاب المعاشات ورفع مستوى معيشتهم من جهة، وضمان استدامة النظام التأميني وقدرته المالية على الوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية من جهة أخرى.

وتُعد الدراسات الاكتوارية من الأدوات العلمية الدقيقة التي تعتمد عليها هيئة التأمين الاجتماعي لتقييم الوضع المالي لصناديق التأمينات، وتحليل الإيرادات والالتزامات المتوقعة، وتحديد نسب الزيادة بما لا يخل بالاستقرار المالي للمنظومة على المدى الطويل.

العوامل المؤثرة في تحديد نسبة الزيادة

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الدراسات الاكتوارية تأخذ في الاعتبار عدة عوامل اقتصادية وتأمينية مهمة، لضمان الحفاظ على حقوق المستفيدين دون الإخلال بالاستقرار المالي لمنظومة التأمينات الاجتماعية، ومن أبرز هذه العوامل:

معدلات التضخم وارتفاع الأسعار: لضمان أن تكون الزيادة مجدية فعليًا في مواجهة غلاء المعيشة.

معدلات النمو الاقتصادي: وقدرة الدولة على دعم الصناديق التأمينية إذا لزم الأمر.

أعداد المؤمن عليهم الجدد: ونسبة نمو قاعدة المشتركين في المنظومة التأمينية.

أعداد المستحقين للمعاشات: ومتوسط أعمارهم والعمر المتوقع.

موارد صناديق التأمينات: من اشتراكات وعوائد استثمارية وإيرادات أخرى.

الحد الأدنى والأقصى للمعاشات: المطبقين حاليًا وفقًا للقانون.

الإعلان الرسمي عن نسبة الزيادة

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه سيتم الإعلان رسميًا عن نسبة الزيادة السنوية للمعاشات فور الانتهاء من إعداد الدراسات الاكتوارية واعتماد النسبة من الجهات المختصة (مجلس إدارة الهيئة والوزير المختص)، على أن يتم تطبيق الزيادة في الموعد المحدد قانونًا خلال شهر يوليو 2026.

وتناشد الهيئة أصحاب المعاشات متابعة البيانات الرسمية الصادرة عنها عبر موقعها الإلكتروني وقنوات التواصل الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة حول نسب الزيادة قبل الإعلان الرسمي.

أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر يونيو عيد الأضحى المبارك المعاشات تبكير صرف معاشات شهر يونيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

القاضي المتهم بقتل طليقته

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

الطيران

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل في أحدث ظهور

لميس الحديدي

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

صورة أرشيفية

100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين

ترشيحاتنا

اجتماع مجلس وكلاء جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب

مجلس وكلاء شئون التعليم بجامعة الأزهر يناقش سير العملية الامتحانية

شيخ الأزهر ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب

مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر يفوز بجائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع

مفتي بولندا

مفتي بولندا يشيد بالتطور العمراني والحضاري في مصر

بالصور

ليلى زاهر تخطف الأنظار بإطلالة رومانسية مع هشام جمال في مهرجان كان

الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر

الخبز الأبيض يزيد الوزن حتى دون الإفراط في الأكل؟ دراسة تكشف تأثيره الخطير

الكربوهيدرات المكررة قد تغيّر عملية الأيض
الكربوهيدرات المكررة قد تغيّر عملية الأيض
الكربوهيدرات المكررة قد تغيّر عملية الأيض

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ.. بطعم كريمي وشهي

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ

إصابة 13 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الحاكمية" لدى التنظيمات المتطرفة في تكفير المجتمعات

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

المزيد