قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
" لسه الحكاية مخلصتش".. الزمالك عينه علي سيناريو تيزى أوزو أمام اتحاد العاصمة
خبر سار لمرضى تليف الكبد.. الصحة: إدراج أدوية جديدة خفضت الوفيات لأكثر من 70%
الزمالك يطلب السعة الجماهيرية الكاملة أمام اتحاد العاصمة بالكونفدرالية
أنت لها يا زمالك.. التاريخ يمنح الفارس الأبيض الأمل بعد سقوط الجزائر في نهائي الكونفدرالية.. اعرف التفاصيل بالأرقام
الرئيس السيسي يرحب بالرئيس ماكرون ضيفا عزيزا في الإسكندرية
الجيش الكويتي: تعاملنا مع عدد من المسيرات المعادية داخل مجالنا الجوي فجر اليوم
سقوط عصابة المضاربة بالبورصة للنصب على المواطنين في كفر الشيخ
الرئيس السيسي لـ ماكرون: أهلا ومرحبا بكم ضيفا عزيزا في الإسكندرية عروس البحر المتوسط
للسيدات فقط.. الأتوبيس الترددي يطلق رحلات مخصصة للنساء أوقات الذروة
ماكرون يلتقط صورًا تذكارية مع عدد من الشباب وعمال مطعم بالإسكندرية
شوبير عن حكم الزمالك واتحاد العاصمة: كان هايل وكويس أوي
اعداد الحجاج اليوم.. وصول 5213 حاج للمدينة المنورة حتى الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بنك ناصر يطلق خدمة صرف المعاش مقدمًا لتعزيز الشمول المالي ودعم أصحاب المعاشات

صرف المعاش
صرف المعاش
أ ش أ

أعلن بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق منتج مصرفي جديد وهو صرف المعاش مبكرا لعملاء المعاشات، وذلك في إطار استراتيجيته المستمرة لإيجاد حلول مالية مبتكرة تعزز الشمول المالي وتدعم مختلف شرائح العملاء، لا سيما أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على دخل ثابت لتلبية احتياجاتهم المعيشية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إطلاق هذا المنتج يهدف إلى تمكين عملاء المعاشات من الحصول على جزء مقدم من معاشهم الشهري أو كامل معاشهم قبل موعد صرفه الرسمي، وذلك بطريقة سهلة وسريعة دون إجراءات معقدة، وبما يضمن توفير سيولة نقدية في الوقت المناسب، ويعكس هذا المنتج حرص البنك على تقديم خدمات مصرفية إنسانية تراعي الظروف المعيشية للعملاء وتساعدهم على إدارة التزاماتهم المالية بشكل أكثر كفاءة واستقرارًا.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن المنتج يستهدف عملاء البنك من أصحاب ومستحقي وورثة المعاشات الذين يتم تحويل معاشاتهم بانتظام إلى البنك، حيث يمكنهم الاستفادة من الخدمة دون احتساب عائد وبمصاريف إدارية بسيطة، بما يخفف من الأعباء المالية ويجعل الخدمة متاحة لشريحة واسعة من العملاء، حيث جاء تصميم المنتج بعد دراسة احتياجات العملاء وسلوكياتهم المالية، بما يضمن توافقه مع متطلباتهم اليومية ويعزز من جودة حياتهم.

وفي ذات السياق، أوضح وليد النحاس نائب رئيسة مجلس إدارة البنك أن المنتج يتيح للعملاء إمكانية صرف ما يصل إلى 100% من صافي قيمة المعاش مقدمًا، وهو ما يمثل ميزة تنافسية تمنح العملاء قدرة أكبر على التخطيط المالي والإنفاق المرن، وتتوفر الخدمة خلال الفترة من 15 وحتى 29 من كل شهر، بما يتيح للعملاء نافذة زمنية مناسبة للحصول على السيولة قبل موعد صرف المعاش الرسمي.

وأضاف النحاس أنه في إطار ضمان استدامة الخدمة واستفادة العملاء منها بصورة منتظمة، يشترط للاستفادة المتجددة من المنتج الجديد سداد المبلغ الذي تم صرفه خلال الشهر السابق، وذلك عند تحويل المعاش في بداية الشهر التالي، كما يتم الالتزام بسداد القسط المستحق في حال وجود تمويل قائم للعميل لدى البنك، بما يضمن إدارة مالية مسؤولة ويعزز ثقافة الالتزام والانتظام في السداد.

وأكد النحاس أن إطلاق هذا المنتج يأتي ضمن خطة شاملة لتوسيع قاعدة الخدمات الموجهة لعملاء المعاشات، وتعزيز دور البنك كشريك مالي يعتمد عليه في مختلف مراحل الحياة، من خلال تقديم حلول مرنة وسريعة وآمنة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المالي للعملاء.

بنك ناصر الاجتماعي التضامن الاجتماعي صرف المعاش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

ارشيفيه

بعد أسابيع من الواقعة.. وفاة الأب المتهم بقتل نجله داخل محبسه بالمنصورة بعد تدهور حالته الصحية

الاسكان الاجتماعي

شقق بأسعار مناسبة.. تفاصيل حجز الإسكان الاجتماعي 2026 سكن لكل المصريين

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

بيزيرا

«هدف عالمي اتظلم».. سيف زاهر يعلق على إلغاء هدف بيزيرا أمام اتحاد العاصمة

ترشيحاتنا

توروب

موعد عودة توروب إلى القاهرة لقيادة الأهلي استعداداً لمواجهة المصري

الزمالك

مدرب اتحاد العاصمة: الفوز على الزمالك خطوة مهمة.. والحسم ينتظر مواجهة القاهرة

رافينيا

رافينيا يتفوق على رونالدو قبل الكلاسيكو.. أرقام مثيرة تدعم نجم برشلونة أمام ريال مدريد

بالصور

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فستان لافت.. روبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد