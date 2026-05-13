عضو الحزب الجمهوري: ترامب في موقف ضعف أمام الصين بسبب حرب إيران

قالت جينجر تشابمان عضو الحزب الجمهوري، إنّ زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينج، تأتي في سياق يتسم بتوازنات دولية معقدة، مشيرة إلى أن بعض التقديرات الإعلامية الأمريكية- ومنها ما ورد في صحيفة “نيويورك تايمز”- ترى أن الزيارة تهدف إلى إدارة التنافس بين واشنطن وبكين وليس إنهاؤه، في حين تعتبر دوائر مقربة من شبكة “فوكس نيوز” أن الولايات المتحدة باتت تدرك صعوبة احتواء الصين بشكل منفرد.

وأضاف تشابمان، في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس ترامب يدخل هذه المحادثات في موقف ضعيف نسبياً، في ظل تحديات اقتصادية داخلية تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الوقود، لافتةً إلى أن هذه الأوضاع تأثرت بتداعيات الحرب مع إيران، وهو ما ينعكس على الموقف التفاوضي الأمريكي خلال القمة.

وتابعت "جينجر تشابمان" أن ترامب يسعى إلى الضغط على الرئيس الصيني لدفعه نحو التأثير على إيران بشأن ملف مضيق هرمز، إلى جانب تحقيق مطالب أمريكية أخرى، إلا أن الرئيس الصيني، بحسب تقديرها، سيرفض الانخراط في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.