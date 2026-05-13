أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة.. القائمة الكاملة لكافة الشرائح

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، وأضاف بندًا جديدًا يتعلق بأسعار الكهرباء الخاصة بالعدادات الكودية.

أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة

وتضمنت الأسعار الجديدة الإبقاء على مختلف أسعار الكهرباء وفقًا للنظام الجديد بالنسبة للاستهلاك المنزلي، فيما زادت تعريفة الشريحة التي يزيد استهلاكها على 1000 كيلووات/ساعة ليتم احتسابها بسعر 258 قرشًا للكيلووات، دون الاستفادة من التدرج السابق للشرائح. 
 

سداد فاتورة الكهرباء بالموبيل

كما يُجرى احتساب استهلاك الكهرباء في العدادات الكودية بسعر 274 قرشًا، وسط مطالبات بإعادة النظر في قرار توحيد أسعار الكهرباء لهذه العدادات.
 

ويستعرض لكم موقع صدى البلد الزيادات الجديدة التي طالت قطاعات مترو الأنفاق والري والمياه، بالإضافة إلى تثبيت أسعار الكهرباء للعدادات الكودية، وجدول شرائح الاستهلاك المنزلي المُحدّث، وجهود وزارة الكهرباء في مراجعة ملفات العدادات الكودية.

زيادة أسعار الكهرباء لمترو الأنفاق والري والمياه

وتضمن الإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة زيادة كبيرة في التعريفة الخاصة بمترو الأنفاق، إذ ارتفع السعر من 110 قروش إلى 189 قرشًا، بنسبة زيادة بلغت نحو 72%. 

كما زادت أسعار الكهرباء الخاصة بالري لتصل إلى 255 قرشًا بدلًا من 128.3 قرشًا، بنسبة زيادة بلغت 99%، وهي الأعلى بين القطاعات. 

وارتفعت أسعار الكهرباء الخاصة بشركات المياه لتصل إلى 255 قرشًا بدلًا من 143 قرشًا، بنسبة زيادة بلغت 78%، أما بالنسبة لباقي المشتركين من القطاعات الأخرى، فأصبحت التعريفة 255 قرشًا بدلًا من 138 قرشًا، بنسبة زيادة بلغت 85%. 

وتأتي هذه الزيادات الكبيرة في أسعار الكهرباء للقطاعات الخدمية والصناعية كجزء من خطة الدولة لترشيد الاستهلاك وخفض الدعم تدريجيًا.

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع المنزلي

جاءت أسعار الكهرباء لشرائح استهلاك القطاع المنزلي الجديدة على النحو التالي:

من 1 إلى 50 كيلووات/ساعة: 68 قرشًا.

من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة: 78 قرشًا.

من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة: 95 قرشًا.

من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة: 1.55 جنيه.

من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة: 1.95 جنيه.

من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة: 2.10 جنيه.

أكثر من 1000 كيلووات/ساعة: 2.58 جنيه.

وهذه الشرائح تمثل الإطار العام لـ أسعار الكهرباء للمواطنين في الاستهلاك المنزلي، وهي أقل بكثير من سعر العداد الكودي الموحد الذي يبلغ 274 قرشًا، مما يعكس فارق الدعم الكبير الذي تحصل عليه الوحدات القانونية مقارنة بالعدادات الكودية.

تثبيت سعر العداد الكودي وسط مطالبات بإعادة النظر

يُحاسب العداد الكودي بسعر 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، وهو سعر موحد لا يدخل ضمن نظام الشرائح المدعومة. 

وقد أثار هذا التثبيت في أسعار الكهرباء للعدادات الكودية جدلًا واسعًا، خاصة من قبل المواطنين الذين يقطنون في عقارات مرخصة ومع ذلك تم تركيب عدادات كودية لهم بسبب أخطاء إدارية.

 وتقدم الكثير من المواطنين المتضررين بشكاوى إلى الجهات المعنية ومراكز خدمة العملاء، إذ يشتكون من أنهم يقطنون في عقارات مرخصة ومسجلة قانونيًا، ومع ذلك تم تزويد وحداتهم بعدادات كودية، مما يحرمهم من الاستفادة من شرائح أسعار الكهرباء المنخفضة.

مراجعة شاملة لملفات العدادات الكودية

وكانت وزارة الكهرباء قد بدأت منذ أيام مراجعة وفحص ملفات العقارات التي قامت بتركيب العدادات الكودية، في إطار الحرص على أن تعكس البيانات لدى الوزارة الواقع على الأرض وتحديث الوضع باستمرار وفقًا للأوراق الرسمية. 

وأشارت مصادر في الوزارة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تدقيق البيانات، والتأكد من مطابقة العدادات للوضعية القانونية لكل مبنى، بما يضمن محاسبة المشتركين بعدالة وشفافية في أسعار الكهرباء، ولضمان تحديث وضع كافة العقارات والوحدات المسجلة في الشبكة القومية للكهرباء.

تصحيح أوضاع العدادات الكودية في المباني القانونية

بناءً على مطالب المواطنين المتضررين، بدأت وزارة الكهرباء في مراجعة شاملة لكافة الملفات الكودية بهدف "فلترة" المنظومة وتصحيح الأوضاع فيما يتعلق بتركيب عدادات كودية في مبانٍ رسمية مرخصة. 

وتشمل العملية لجان فحص فنية وإدارية تقوم بمطابقة الأوراق المودعة لدى شركات التوزيع مع الحالة الواقعية للعقارات على الأرض.

 وعند التأكد من أن العقار مرخص وقانوني، سيتم تحويل أسعار الكهرباء المحاسبية للعداد الكودي إلى نظام الشرائح المدعومة، مما يخفض الفاتورة بشكل كبير ويمنح صاحب العقار حقه القانوني في الدعم.
 

