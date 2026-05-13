الكهرباء تحسم الجدل: لا زيادات على أسعار الاستهلاك المنزلي منذ عامين

حسم المهندس منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، الجدل المثار حول زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن أسعار الاستهلاك المنزلي لم يتم تعديلها منذ عامين.

الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة

وأوضح في تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الزيادات الأخيرة في تعريفة الكهرباء لا تخص المواطنين في المنازل، وإنما شملت فقط الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة.

كبار المشتركين والأنشطة غير السكنية

وأضاف أن هذه التعديلات تم الإعلان عنها رسميًا ونشرها في الجريدة الرسمية خلال شهر أبريل الماضي، واستهدفت كبار المشتركين والأنشطة غير السكنية، دون أي تأثير على أسعار الكهرباء المنزلية.