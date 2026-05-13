بتكلفة 130 مليون جنيه.. طارق مرزوق: متابعة شخصية لمشروعات الخطة الاستثمارية بالدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أنه يتابع بشكل شخصي أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من المشروعات الجارية في جميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على ضرورة متابعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات والإدارات المعنية، للأعمال الجاري تنفيذها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والالتزام بالجدول الزمني المحدد.

كما تفقدت لجنة متخصصة أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمدينة بلقاس، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات التنفيذ، والتحقق من الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المقرّرة.

وقامت اللجنة بالمرور على أعمال تطوير المناطق غير المخططة لمتابعة التنفيذ والوقوف على معدلات الإنجاز والالتزام بالمواعيد والمواصفات، حيث شملت أعمال التطوير البنية التحتية (صرف صحي ومياه شرب)، وأعمال الكهرباء، وحنفيات الحريق، وأعمال الطرق (رصف وإنترلوك).

جاء ذلك بحضور ممثلي الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، واللواء علاء خضر قائد قطاع المحليات، والهيئة العربية للتصنيع، والجهات المنفذة، واستشاري المالك.