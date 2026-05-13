تفاصيل رحلة سيد عبدالحفيظ إلى أوروبا

حرص سيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي والقائم باعمال المشرف العام علي قطاع الكرة علي السفر الي هولندا بهدف دراسة سبل التعاون مع فريق اياكس الهولندي في تطوير قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، وعقد سيد عبدالحفيظ اكثر من جلسة في ظل إعجاب مسئولي القلعة الحمراء بتجربة اياكس في قطاع الناشئين وتخريج لاعبين مميزين.

وخلال المناقشات كان هناك إقتراحين الأول ان يدير مسئولي اياكس قطاع الناشئين بالكامل للقلعة الحمراء ، والثاني هو تواجد طاقم إداري وفني مع وجود بعض العناصر المصرية ، ومن المقرر ان يعود سيد عبدالحفيظ الي القاهرة خلال ساعات لعرض الأمر بشكل كامل علي إدارة الكرة والنادي لإتخاذ القرار النهائي حول الموقف النهائي من قطاع الناشئين في ظل الإهتمام الكبير من قبل القلعة الحمراء .

ومن المقرر أن يعلن الأهلي الهيكلة الكاملة لقطاع الكرة عقب مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها الأربعاء المقبل حيث سيتم الإعلان عن تعيين الدكتور عصام سراج الدين مديرا للتعاقدات وانيس بوجلبان مديرا للإسكاوتنج بجانب الموقف النهائي لقطاع الناشئين.