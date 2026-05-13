الدقهلية.. تدخل عاجل بمستشفى منية النصر لإجراء جلسة غسيل كلوي طارئة لطفل يعاني من تسمم بالدم



نجح الفريق الطبي بمستشفى منية النصر المركزي في إجراء جلسة غسيل كلوي طارئة لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات، كان يعاني من تسمم بالدم ويخضع للعلاج على جهاز التنفس الصناعي داخل العناية المركزة للأطفال.

وجاء التدخل الطبي العاجل بعد تعذر التنسيق لنقل الطفل إلى مستشفى الأطفال الجامعي، حيث جرى على الفور توفير المستلزمات الطبية المناسبة لإجراء جلسة الغسيل الكلوي بما يتناسب مع عمر ووزن الطفل، إلى جانب تجهيز الحالة طبيًا داخل العناية المركزة.

وشارك في التعامل مع الحالة أطباء الكلى بالمستشفى وأطباء العناية المركزة للأطفال، فيما قام الأستاذ الدكتور محمد حسني، أستاذ العناية المركزة والتخدير بجامعة المنصورة، بتركيب قسطرة الغسيل الكلوي للطفل متطوعًا، دعمًا للحالة ولضمان سرعة التدخل الطبي اللازم.



وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية استمرار تقديم الدعم الكامل للحالات الحرجة داخل مستشفيات المحافظة، والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة بما يضمن توفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى.

وأعرب الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن خالص شكره وتقديره للأطقم الطبية المشاركة، مثمنًا الجهود المبذولة وروح التعاون التي تعكس الدور الإنساني والمهني للأطباء والفرق الطبية في التعامل مع الحالات الحرجة.