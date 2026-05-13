رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

لأول مرة في الدراما.. إيمان العاصي تفتح ملف مخدر الاغتصاب في مسلسل "انفصال"

تقى الجيزاوي

تواصل النجمة إيمان العاصي تحضيراتها لمسلسلها الجديد "انفصال" – اسم مؤقت – والذي تعاقدت على بطولته مع شركة سينرجي بلس، والمكوّن من 12 حلقة، من تأليف نجلاء الحديني، في ثاني تعاون يجمع بينهما بعد مسلسل "برغم القانون" ويقوم بإخراج العمل المخرج حسام حامد.

وتخوض إيمان العاصي في مسلسل "انفصال" تجربة درامية جديدة تعتمد على الجريمة والإثارة، حيث يتناول العمل عددًا من القضايا الحساسة في إطار درامي مشوّق، كما يتم تسليط الضوء لأول مرة في الدراما، على "مخدر الاغتصاب"، وهو أحد المواد الكيميائية المخدرة التي يتم دسّها في مشروبات الضحايا بهدف سلب إرادتهم وإفقادهم القدرة على المقاومة، تمهيدًا لارتكاب اعتداءات جنسية.

وتتميز هذه المواد الكيمائية بأنها عديمة اللون والطعم والرائحة، ما يجعل اكتشافها أمرًا بالغ الصعوبة، كما تؤدي إلى فقدان الوعي والذاكرة في كثير من الحالات. ومن المقرر أن يشكّل هذا الموضوع محورًا رئيسيًا داخل أحداث مسلسل "انفصال"، في إطار درامي يدمج بين التوعية والإثارة والتشويق.

مسلسل "انفصال" مقرر عرضه على احدى المنصات الرقمية قريباً، ويسجل ثالث بطولات إيمان العاصي المطلقة في الدراما التليفزيونية، بعدما حققت نجاحاً كبيراُ في تجربتها الأولى خلال مسلسل "برغم القانون"، الذي تم عرضه في سبتمبر من عام 2024، ثم عادت وقدمت ثاني بطولاتها في مسلسل "قسمة العدل" الذي تم عرضه فى شهر يناير الماضي.

دارت أحداث مسلسل "قسمة العدل" حول عائلة مكونة من 4 أشقاء تعيش حياة مستقرة، ومع انفصال الابنة الوحيدة وتعنت زوجها بتجريدها من حقوقها، يشعر الأب الذي يمتلك وكالة قماش فى الأزهر، بقلق تجاه ابنته وطفلتَيها، فيقرر تقسيم ثروته في حياته ويعطى الابنة مثل باقى أخوتها الذكور ليثير قراره غضب أحد الأبناء الذي كان يخطط للسيطرة على الوكالة باعتباره يعمل بها مع والده وأخوته بعيدين عنها.

مسلسل "قسمة العدل" شارك في بطولته إلى جانب إيمان العاصي كلُ من: خاد كمال، رشدي الشامي، محمد جمعة إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور، ألفت إمام، دعاء حكم، كريم العمرى، وعلاء قوقة، تقى حسام، سمر علام، أحمد عثمان، محمود السراج، محمد يونس دنيا صلاح عبد الله، ياسين مراد، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج شركة United Studios.

