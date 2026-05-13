قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرارة هتوصل 43.. تحذير عاجل من الطقس خلال ساعات
النيابة تنشر مرافعتها فى قضية «سيدة الشروق» المتهمة بإنهاء حياة أطفالها
انخفاض أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام في الصاغة؟
وزراء داخلية دول التعاون الخليجي يعقدون اجتماعا طارئا في الرياض
صدمة بين الأهالي.. فيديو يُظهر تصرفًا خطيرا تجاه الكلاب الضالة في دجلة
مرافعة النيابة العامة بمحاكمة قاتل نجل حارس الجوهرة في بورسعيد
مركز تدريب الصحفيين يسلم شهادات اجتياز دورات الموسم التدريبي الأول
أحمد زاهر يوجه رسالة مؤثرة لـ ليلى بعد إعلان حملها في فتاة: مستنيين لولو الصغيرة
المسجد النبوي الشريف يتهيأ لاستقبال الزوار والمصلين في موسم الحج
إعلام عبري: تركيب شبكات لحماية المواقع الإستراتيجية بالإمارات من الضربات الإيرانية
الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام في الصاغة؟

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي مع ميل طفيف للتراجع مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء، وسط متابعة مكثفة من المستثمرين والمتعاملين في سوق الذهب المحلي، في ظل ارتباط مباشر بين سعر الذهب في مصر وسعر الأوقية عالميًا وسعر الدولار في البنوك وسوق الصاغة.

أسعار الذهب عالميًا اليوم

سجل سعر أوقية الذهب عالميًا نحو 4693.07 دولار، وسط تقلبات ملحوظة في الأسواق العالمية نتيجة تحركات أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار، وهو ما ينعكس مباشرة على حركة الذهب داخل الأسواق المحلية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 7985 جنيهًا للبيع و7935 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأعلى قيمة في سوق الذهب ويعكس بشكل مباشر حركة التسعير العالمية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سعر الذهب في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر نحو 6985 جنيهًا للبيع و6945 جنيهًا للشراء، ويعد العيار الأكثر تأثيرًا في تحديد اتجاهات سوق الذهب المحلي.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5985 جنيهًا للبيع و5955 جنيهًا للشراء، ويستخدم بكثرة في المشغولات الذهبية الحديثة والمجوهرات الاقتصادية.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4655 جنيهًا للبيع و4630 جنيهًا للشراء، ويعد من الأعيرة المناسبة للشرائح الاقتصادية في سوق الذهب.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 55880 جنيهًا للبيع و55560 جنيهًا للشراء، مع استمرار حالة الترقب في حجم الطلب داخل السوق المحلي.

سعر الأونصة بالجنيه المصري

بلغ سعر الأونصة في السوق المحلي نحو 248295 جنيهًا للبيع و246875 جنيهًا للشراء، متأثرًا بحركة الأسعار العالمية.

سعر الدولار في سوق الصاغة اليوم

استقر سعر الدولار في سوق الصاغة عند 52.91 جنيه، وهو ما ساهم في حالة الاستقرار النسبي في أسعار الذهب داخل السوق المصري.

مقارنة أسعار الذهب اليوم وأمس الثلاثاء

كانت أسعار الذهب أمس الثلاثاء قد سجلت: عيار 21 عند 6995 جنيهًا بدون مصنعية عيار 24 عند 7994 جنيهًا الجنيه الذهب عند 55960 جنيهًا الأونصة عالميًا عند 4715 دولارًا

وتشير المقارنة إلى تراجع طفيف في بعض الأعيرة مع استمرار حالة الاستقرار النسبي في السوق.

تحليل حركة أسعار الذهب في مصر

يربط خبراء سوق الذهب بين حركة الأسعار الحالية وعدة عوامل رئيسية أبرزها:

تحركات سعر الذهب عالميًا

تغيرات سعر الدولار في البنوك وسوق الصاغة

حجم الطلب المحلي على المشغولات الذهبية

اتجاهات الاستثمار في الذهب كملاذ آمن

ويؤكد الخبراء أن استمرار التذبذب العالمي قد يؤدي إلى تغيرات جديدة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

ويبحث المهتمين عن أسعار الذهب الآن بهذه الكلمات:أسعار الذهب اليوم في مصر، سعر الذهب اليوم، عيار 21 اليوم، سعر الذهب عيار 24، سعر الذهب عيار 18، سعر الجنيه الذهب، سعر الأونصة اليوم، سعر الذهب في الصاغة، سعر الدولار في مصر، الذهب الآن، توقعات أسعار الذهب، أسعار الذهب عالميًا

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي مع تراجع محدود في بعض الأعيرة مقارنة بتعاملات أمس، وسط ترقب لحركة السوق العالمي وسعر الدولار، مما يجعل متابعة سعر الذهب اليوم في مصر أمرًا مهمًا للمستثمرين والمتعاملين في السوق.

أسعار الذهب اليوم سعر أوقية الذهب سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر سعر الذهب عيار 18 اليوم سعر الذهب عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر سعر الأونصة بالجنيه المصري سعر الدولار في سوق الصاغة اليوم أسعار الذهب اليوم في مصر سعر الذهب اليوم عيار 21 اليوم سعر الذهب عيار 24 سعر الجنيه الذهب سعر الذهب في الصاغة سعر الدولار في مصر أسعار الذهب عالميًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

وحدات سكنية

البداية 30 ألف وحدة .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

الاهلي

3 مهاجمين على رادار الأهلي في الميركاتو الصيفي

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

تراجع جديد في الذهب الآن .. تعرف على سعر عيار 21

الزمالك

إبراهيم عبد الجواد يزف بشري سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء اتحاد العاصمة

مشغولات ذهبية

فوق الـ 4700 دولار للأوقية.. أسعار الذهب ترتفع مُجددًا بالأسواق

ترشيحاتنا

المتهم

إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة صديقه بالشرقية إلى المفتي

ارشيفية

حبس المتهم بالتعدي على أحد الكلاب الضالة بالزيتون

ارشيفية

حبس 2 من البلطجية في الإسكندرية لاتهامهم بترويع المواطنين

بالصور

للحامل .. تعرفي على فوائد السمك فى الشهور الأولى؟

للحامل .. ما هى فوائد السمك فى الشهور الأولى؟
للحامل .. ما هى فوائد السمك فى الشهور الأولى؟
للحامل .. ما هى فوائد السمك فى الشهور الأولى؟

الشرقية تستعد لتنفيذ التدريب العملي المشترك صقر 143 لمجابهة الأزمات والكوارث

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون

علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون
علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون
علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون

فيديو

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد