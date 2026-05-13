تراجع جديد.. هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب بعد صدمة بيانات التضخم الأمريكية

واصلت أسعار الذهب انخفاضها اليوم الأربعاء مع تلاشي آمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية بفعل بيانات تضخم فاقت التوقعات واستمرار الضبابية في الشرق الأوسط،، في ظل ترقب قمة أمريكية صينية مهمة.



وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4701.98 دولار للأوقية (الأونصة) ‌بحلول الساعة 0752 بتوقيت جرينتش، ليزداد تراجعا عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة، وفقاً ل رويترز.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو 0.6 بالمئة إلى 4712.70 دولار.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال.كوم "بيانات التضخم الأمريكية أضعفت الآمال في خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي إن لم تكن قد قضت عليها تماما.

وتتوقع ⁠الأسواق الآن أن تكون الخطوة التالية رفعا لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، وهذا ما يدفع أسعار الذهب نحو الانخفاض".



وأظهرت البيانات مزيدا من الارتفاع في تضخم أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في أبريل، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية في التضخم منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مما حد من الآمال في أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وأشارت أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن المتعاملين يستبعدون إلى حد بعيد خفض الفائدة الأمريكية هذا العام، إذ تشير ‌توقعات ⁠الأسواق الآن إلى احتمال 30 بالمئة لرفعها بحلول ديسمبر.

ويترقب المستثمرون مؤشر أسعار المنتجين، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، واجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين يومي الخميس والجمعة.



وقال ترامب أمس الثلاثاء إنه لا يعتقد أنه سيحتاج ⁠إلى مساعدة الصين لإنهاء الحرب مع إيران، حتى مع تضاؤل الآمال في التوصل إلى اتفاق دائم وتشديد طهران قبضتها على مضيق هرمز.

في غضون ذلك، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب والفضة ⁠في الهند بعدما رفعت نيودلهي الرسوم الجمركية على واردات المعدنين من ستة بالمئة إلى 15 بالمئة في إطار جهودها للحد من المشتريات من الخارج وتخفيف الضغط على احتياطيات النقد ⁠الأجنبي في البلاد.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 86.34 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوى منذ 11 مارس في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 2118.13 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1498.47 دولار.