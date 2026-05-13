موسكو تعترض مسيرة أوكرانية كانت تحلق باتجاهها

أعلن مراسل “القاهرة الإخبارية” اعتراض مسيرة أوكرانية كانت تحلق باتجاه موسكو، وفقا لنبأ عاجل.

وحذّرت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، من أن روسيا تستعد لمواجهة طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن التحركات السياسية والعسكرية والاقتصادية لموسكو تعكس توجهًا نحو صراع ممتد يتجاوز حدود الحرب في أوكرانيا.

وقالت كالاس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أوروبية، إن المؤشرات الحالية تُظهر أن الكرملين يعيد ترتيب أولوياته على أساس “مواجهة استراتيجية طويلة” مع الغرب، مشيرة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي مطالبة بتعزيز جاهزيتها الأمنية والاقتصادية لمواكبة هذه التحولات.