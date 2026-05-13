الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

العيد إمتى؟ موعد العشر الأوائل من ذي الحجة 2026 فلكيًا ورسميًا

محمد شحتة

مع اقتراب شهر ذي الحجة لعام 2026، يزداد اهتمام المسلمين في مختلف الدول العربية والإسلامية بمعرفة موعد بداية العشر الأوائل من ذي الحجة، لما تحمله هذه الأيام من مكانة عظيمة وفضل كبير في الإسلام، إذ تعد من أفضل أيام العام التي تتضاعف فيها الحسنات ويحرص خلالها المسلمون على الإكثار من الطاعات والعبادات.

وتتميز العشر الأوائل من ذي الحجة بأجواء روحانية خاصة، حيث يجتمع فيها فضل العبادة مع استعدادات موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، فيسعى كثيرون إلى الصيام وقراءة القرآن والإكثار من الذكر والدعاء، اقتداءً بسنة النبي محمد، الذي حث على العمل الصالح في هذه الأيام المباركة.

ومع اقتراب الإعلان الرسمي عن غرة شهر ذي الحجة وفقًا للرؤية الشرعية، يترقب المواطنون موعد بدء العشر الأوائل ووقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى، وسط استعدادات دينية واجتماعية واسعة لاستقبال هذه المناسبة التي تمثل واحدة من أهم المواسم الإسلامية على مدار العام.

موعد العشر الأوائل من ذي الحجة

وتترقب دار الإفتاء المصرية، استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا يوم السبت 16 مايو 2026، 29 ذو القعدة 1447 هجرية، لتحديد موعد بداية الشهر الكريم ووقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية عقب غروب شمس يوم الرؤية الشرعية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية نتيجة استطلاع الهلال بشكل رسمي عبر صفحتها الرسمية ومنصاتها المختلفة، بعد التأكد من ثبوت الرؤية الشرعية، وسط اهتمام واسع من المواطنين في مصر والعالم الإسلامي لمعرفة موعد بدء العشر الأوائل من ذي الحجة، التي تعد من أعظم أيام العام فضلًا ومكانة لدى المسلمين.

وفي حال ثبوت رؤية الهلال شرعًا، يكون يوم الأحد 17 مايو أول أيام شهر ذي الحجة، ويوافق يوم الإثنين 25 مايو وقفة عرفات، فيما يحل عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 26 مايو 2026.

أما إذا تعذرت رؤية الهلال، فسيكون الإثنين 18 مايو غرة شهر ذي الحجة، والثلاثاء 26 مايو وقفة عرفات، على أن يكون الأربعاء 27 مايو أول أيام عيد الأضحى.

موعد العشر الأوائل من ذي الحجة فلكيا

ووفقًا للحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن غرة شهر ذي الحجة فلكيًّا ستكون يوم الإثنين 18 مايو 2026، على أن توافق وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو، ويكون أول أيام عيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو 2026، في انتظار الإعلان الرسمي النهائي الصادر عن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بعد الرؤية الشرعية للهلال.

وأظهرت الحسابات الفلكية أن هلال شهر ذي الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة ودقيقتين مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 16 مايو، وهو يوم الرؤية الشرعية، إلا أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس في مكة المكرمة والقاهرة وعدد من المدن العربية، ما قد يؤدي إلى تعذر رؤية الهلال في ذلك اليوم.

ويعتمد التقويم الهجري على حركة القمر حول الأرض، ويتكون من 12 شهرًا هجريًّا، ويستخدم في تحديد المناسبات والشعائر الإسلامية المهمة، مثل شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى وموسم الحج.

