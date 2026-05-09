موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026.. دار الإفتاء تستطلع الهلال في هذا الوقت

تترقب الأوساط الإسلامية إعلان دار الإفتاء المصرية بشأن استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًّا، وذلك عقب غروب شمس يوم السبت 29 من ذي القعدة الموافق 16 مايو 2026، لتحديد موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

موعد وقفة عرفات

وفي حال ثبوت رؤية الهلال شرعًا، يكون يوم الأحد 17 مايو أول أيام شهر ذي الحجة، ويوافق يوم الإثنين 25 مايو وقفة عرفات، فيما يحل عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 26 مايو 2026.

أما إذا تعذرت رؤية الهلال، فسيكون الإثنين 18 مايو غرة شهر ذي الحجة، والثلاثاء 26 مايو وقفة عرفات، على أن يكون الأربعاء 27 مايو أول أيام عيد الأضحى.

بداية شهر ذو الحجة فلكيا

ووفقًا للحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن غرة شهر ذي الحجة فلكيًّا ستكون يوم الإثنين 18 مايو 2026، على أن توافق وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو، ويكون أول أيام عيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو 2026، في انتظار الإعلان الرسمي النهائي الصادر عن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بعد الرؤية الشرعية للهلال.

وأظهرت الحسابات الفلكية أن هلال شهر ذي الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة ودقيقتين مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 16 مايو، وهو يوم الرؤية الشرعية، إلا أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس في مكة المكرمة والقاهرة وعدد من المدن العربية، ما قد يؤدي إلى تعذر رؤية الهلال في ذلك اليوم.

ويعتمد التقويم الهجري على حركة القمر حول الأرض، ويتكون من 12 شهرًا هجريًّا، ويستخدم في تحديد المناسبات والشعائر الإسلامية المهمة، مثل شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى وموسم الحج.