"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

شهدت زيارة علاء فاروق لمحافظة البحيرة، الإثنين الماضي، موقفًا لافتًا خلال فعاليات مشروع دعم وتحسين إنتاج محاصيل الحبوب «EU-KAFI»، بعدما وجه الوزير انتقادًا مباشرًا لأحد أساتذة هيئة البحوث الزراعية، قبل أن يسارع لاحقًا إلى احتواء الموقف أمام الحضور.

وزير الزراعة يقاطع أستاذا بهيئة البحوث

وخلال جولته بالمشروع ولقائه عددًا من المزارعين، قاطع وزير الزراعة حديث أستاذ بهيئة البحوث الزراعية فرع البحيرة، قائلاً: «إنت مش عارف بتتكلم في إيه.. لما تقف مع المزارعين اتكلم صح»، ما أثار حالة من الترقب بين المشاركين في الفعالية.

الوزير يهدئ الأجواء مع أستاذ الزراعة

وفي ختام الزيارة، حرص الوزير على تهدئة الأجواء، حيث استدعى الدكتور للوقوف بجواره أثناء مغادرته، وقال له مازحًا: «تعالى جنبي أحسن يفكروا حاجة»، في لفتة لاقت تفاعلًا وابتسامات من الحضور

ونستعرض المزيد من خلال الفيديوجراف التالي