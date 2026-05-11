بعد إحراجه.. وزير الزراعة يشكر دكتور البحوث الزراعية بالبحيرة : تعالى جنبى احسن يفتكروا حاجة

شهدت زيارة علاء فاروق وزير الزراعة لمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، موقفًا أثار تفاعل الحضور خلال فعاليات مشروع دعم وتحسين إنتاج محاصيل الحبوب «EU-KAFI»، وذلك بعد توجيه الوزير انتقادًا حادًا لأحد أساتذة هيئة البحوث الزراعية بالمحافظة، قبل أن يحرص لاحقًا على احتوائه وتوجيه الشكر له أمام الجميع.

وخلال تفقده فعاليات المشروع ولقائه بعدد من المزارعين، قاطع وزير الزراعة حديث أحد أساتذة هيئة البحوث الزراعية فرع البحيرة، قائلاً: «إنت مش عارف بتتكلم في إيه.. لما تقف مع المزارعين اتكلم صح»، في موقف تسبب في حالة من الارتباك أمام الحضور.

وعقب انتهاء الفعاليات، وأثناء استعداد الوزير لمغادرة موقع الزيارة، حرص على استدعاء الدكتور للوقوف بجواره، قائلاً له مازحًا: «تعالى جنبي أحسن يفكروا حاجة»، في محاولة لاحتواء الموقف، وهو ما لاقى تفاعلًا وابتسامات من المشاركين بالفعالية.

وأكد الوزير، خلال الزيارة، أهمية التواصل المباشر مع المزارعين وتقديم المعلومات الفنية الدقيقة التي تساعد على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، مشيدًا بدور الباحثين والخبراء الزراعيين في دعم خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الزراعة، ووفد الاتحاد الأوروبي، ومسؤولي القطاع الزراعي بمحافظة البحيرة، ضمن فعاليات مشروع دعم وتحسين إنتاج محاصيل الحبوب في مصر.